Κατερίνα Θεοχάρη για το «Παρά Πέντε»: Δεν καβάλησα ποτέ το καλάμι, με πλησίαζε ο κόσμος στον δρόμο και ντρεπόμουν

Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπερεκτίμησε την αγάπη του κόσμου, η Κατερίνα Θεοχάρη απάντησε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Espresso»: Στην αναγνωρισιμότητα που απέκτησε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο «Παρά Πέντε» αναφέρθηκε η Κατερίνα Θεοχάρη , επισημαίνοντας πως διαχειρίστηκε με σύνεση την αγάπη του κόσμου, ενώ όπως ανέφερε, υπήρξαν και στιγμές που ένιωθε ντροπή.Η ηθοποιός έγραψε ιστορία μέσα από τον ρόλο της «Γαρυφαλλιάς» ή αλλιώς της «κοντής» και μάλιστα όσο προβαλλόταν το σίριαλ βίωνε έντονα την εκτίμηση του κοινού.Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπερεκτίμησε την αγάπη του κόσμου, η Κατερίνα Θεοχάρη απάντησε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Espresso»:

«Όχι, ποτέ. Δεν καβάλησα το καλάμι. Αντίθετα, κρατούσα χαμηλούς τόνους. Θυμάμαι ότι όταν με πλησίαζε ο κόσμος στο δρόμο, ντρεπόμουν πιο πολύ εγώ από εκείνους. Για μένα είναι μια δουλειά που αγαπώ, αλλά, όταν έχεις αξίες και σταθερότητα, δεν υπάρχει λόγος να ξεφύγεις».Όσο για τη ζωή της μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και τις τηλεοπτικές προτάσεις που είχε, η ηθοποιός δήλωσε: «Υπήρχαν προτάσεις, αλλά ήμουν πάντα επιλεκτική. Είπα αρκετά "όχι" γιατί, αν δεν με εκφράζει κάτι, δεν μπορώ να είμαι καλή, ούτε να το απολαύσω. Προτιμώ να συμμετέχω σε δουλειές που με γεμίζουν, παρά να κάνω κάτι απλώς για να φαίνομαι».