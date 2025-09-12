Άρης Μουγκοπέτρος για το πρώτο του βιβλίο: Ήθελα να βγάλω από μέσα μου όσα έχουν συμβεί στη δουλειά μου και στη ζωή μου
Άρης Μουγκοπέτρος για το πρώτο του βιβλίο: Ήθελα να βγάλω από μέσα μου όσα έχουν συμβεί στη δουλειά μου και στη ζωή μου
Δεν γίνομαι συγγραφέας και δεν κάνω στροφή στην καριέρα μου, ξεκαθάρισε ο μουσικός
Το πρώτο βιβλίο του Άρη Μουγκοπέτρου αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου που το Πάσχα τραυματίστηκε σοβαρά «χάνοντας» δύο δάχτυλά του προχώρησε σε μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μέσα από αυτή, ο μουσικός διευκρίνισε πως δεν σκοπεύει να στραφεί επαγγελματικά στη συγγραφή. Ο λόγος που αποφάσισε να γράψει το βιβλίο ήταν, όπως εξήγησε ο ίδιος, επειδή ένιωθε την ανάγκη να μοιραστεί όσα συνέβησαν στην επαγγελματική του και την προσωπική του ζωή τα τελευταία χρόνια.
Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου. Θα ξαναπώ σε όλους ότι δεν γίνομαι συγγραφέας και δεν κάνω στροφή στην καριέρα μου. Για εμένα η ιδέα αυτή μου ήρθε γιατί ήθελα με αυτό τον τρόπο να έρθουμε ακόμα πιο κοντά και να βγάλω από μέσα μου όλα αυτά που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά μου αλλά και στη ζωή μου. Θέλω να ξέρετε πως η ενασχόλησή μου αυτή του βιβλίου ήταν η μόνη όμορφη όλο αυτό το διάστημα και με βοήθησε πολύ τις μέρες που ήταν πολύ δύσκολες. Ανυπομονώ να εκδοθεί».
Δείτε την ανάρτησή του
Μέσα από αυτή, ο μουσικός διευκρίνισε πως δεν σκοπεύει να στραφεί επαγγελματικά στη συγγραφή. Ο λόγος που αποφάσισε να γράψει το βιβλίο ήταν, όπως εξήγησε ο ίδιος, επειδή ένιωθε την ανάγκη να μοιραστεί όσα συνέβησαν στην επαγγελματική του και την προσωπική του ζωή τα τελευταία χρόνια.
Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου. Θα ξαναπώ σε όλους ότι δεν γίνομαι συγγραφέας και δεν κάνω στροφή στην καριέρα μου. Για εμένα η ιδέα αυτή μου ήρθε γιατί ήθελα με αυτό τον τρόπο να έρθουμε ακόμα πιο κοντά και να βγάλω από μέσα μου όλα αυτά που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά μου αλλά και στη ζωή μου. Θέλω να ξέρετε πως η ενασχόλησή μου αυτή του βιβλίου ήταν η μόνη όμορφη όλο αυτό το διάστημα και με βοήθησε πολύ τις μέρες που ήταν πολύ δύσκολες. Ανυπομονώ να εκδοθεί».
Δείτε την ανάρτησή του
Ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς
Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς
Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα