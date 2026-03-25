Ακύλας: Γύρισα από τη Φινλανδία άρρωστος, είμαι με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό
Δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ, χρειάζομαι ξεκούραση, ανέφερε ο τραγουδιστής
Άρρωστος με πυρετό και πυώδη αμυγδαλίτιδα επέστρεψε ο Ακύλας από τη Φινλανδία, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της προώθησης του κομματιού του για τη Eurovision 2026.
Σε δηλώσεις που έκανε ο τραγουδιστής από το αεροδρόμιο στην κάμερα του «Happy Day», που προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ανέφερε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία του δεν του επέτρεπε να παραμείνει στον χώρο και να μιλήσει με τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν εκεί.
Όπως είπε, έπρεπε να του χορηγηθεί άμεσα αντιβίωση λόγω πυώδους αμυγδαλίτιδας, προσθέτοντας ότι χρειαζόταν ξεκούραση: «Είμαι με αμυγδαλίτιδα πυώδη. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φιλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα. Με συγχωρείτε. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η Φινλανδία. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Αυτό παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ, χίλια συγγνώμη. Χρειάζομαι ξεκούραση. Συγγνώμη παιδιά».
Δείτε το βίντεο
Τις προηγούμενες ημέρες, ο Ακύλας συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας για τη φετινή Eurovision, με το σχετικό στιγμιότυπο να καταγράφεται σε βίντεο. Ο καλλιτέχνης, που θα εμφανιστεί στη φετινή διοργάνωση με το τραγούδι «Ferto», ταξίδεψε στη χώρα στο πλαίσιο της προώθησης της συμμετοχής του.
Κατά την παραμονή του εκεί, είχε συνάντηση με τη βιολονίστρια Linda Lampenius και τον τραγουδιστή Pete Parkkonen, οι οποίοι συγκαταλέγονται στα φαβορί για τη νίκη. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, οι τρεις τους εμφανίζονται να χορεύουν τόσο στους ρυθμούς του «Ferto» όσο και του κομματιού της Φινλανδίας «Liekinheitin», με τον Parkkonen να φορά το χαρακτηριστικό σκουφάκι του Ακύλα.
