Η ζωή του «πιο σέξι εγκληματία του κόσμου» σήμερα: Ο Τζέρεμι Μικς μιλά για τις γυμνές φωτογραφίες που του έστελναν και τους ξυλοδαρμούς στη φυλακή
Ο Μικς έγινε μοντέλο μετά την αποφυλάκισή του - Σήμερα θυμάται τα όσα έζησε στη φυλακή και στο δικαστήριο όπου θύμιζε «ζωολογικό κήπο» επειδή οι δημοσιογράφοι καβγάδιζαν για καλύτερη γωνία λήψης όταν πήγαινε
Ο Τζέρεμι Μικς είχε γίνει διάσημος σε όλο τον κόσμο το 2014, όταν η φωτογραφία του από το αρχείο της αστυνομίας έκανε το γύρο των social media και τότε τον αποκαλούσαν τον «πιο σέξι εγκληματία του κόσμου».
Ακολούθησε καριέρα ως μοντέλο όταν αποφυλακίστηκε το 2016, αλλά η συνεχής ροή περιεχομένου στο διαδίκτυο τον έσβησε σε μεγάλο βαθμό από τη συνείδηση του κοινού, καθώς νέα θέματα έρχονταν στο προσκήνιο της προσοχής του κόσμου.
Ωστόσο, ο Μικς δεν εξαφανίστηκε, καθώς εξασφάλισε μια καριέρα ως μοντέλο και εξακολουθεί να εργάζεται στον κλάδο, κάνοντας εμφανίσεις.
Εξακολουθεί να μοιάζει αρκετά με τη φωτογραφία του ως… κακοποιό αλλά πλέον κάνει καριέρα ως μοντέλο έχοντας εμφανιστεί σε κάθε είδους επιδείξεις μόδας.
Πριν από μερικά χρόνια έγραψε επίσης την αυτοβιογραφία του «Model Citizen: The Autobiography of Jeremy Meeks», ενώ ασχολείται και με φιλανθρωπικές δραστηριότητες για νέους από μειονοτικές ομάδες, προσπαθώντας να τους βοηθήσει να αποφύγουν την εγκληματικότητα και την κουλτούρα των συμμοριών, σύμφωνα με το Ladbible.
Οι γυμνές φωτογραφίες και οι ξυλοδαρμοί στη φυλακήΠρόσφατα εμφανίστηκε στο podcast «Inside True Crime», όπου μίλησε με τον Μάθιου Κοξ για τον αντίκτυπο που είχε πάνω του η φωτογραφία από το αρχείο της αστυνομίας που τον έκανε διάσημο, ενώ βρισκόταν ακόμα στη φυλακή.
Ο Μικς είπε στο podcast ότι δεν είχε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε όταν του είπαν ότι είχε γίνει viral δεν κατάλαβε πραγματικά τι σήμαινε αυτό.
Λέγοντας ότι δεν «καταλάβαινε τις μόδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», άρχισε να συνειδητοποιεί το μέγεθος της φήμης του όταν είδε τη φωτογραφία του από τη σύλληψη στην τηλεόραση.
«Θα έλεγα ότι την τρίτη μέρα, τότε ήταν που... πλημμύρισα από γράμματα από όλο τον κόσμο. Πιθανότατα λάμβανα 300 γράμματα την ημέρα», θυμάται.
Ο Μικς είπε ότι του έστελναν «γυμνές φωτογραφίες» και «επιταγές» και ότι ήταν «πάρα πολλά», οπότε δεν μπορούσε καν να διαβάσει όλα όσα του έστελναν και άρχισε να μοιράζει τις φωτογραφίες.
«Τότε άρχισε το μίσος από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους», είπε στο podcast.
«Στο δικαστήριο, κάθε φορά που έμπαινα στην αίθουσα υπήρχαν 100 δημοσιογράφοι και όλοι μαλώνανε μεταξύ τους για καλύτερες γωνίες λήψης, ενώ ο δικαστής φώναζε. Ήταν σαν ζωολογικός κήπος εκεί μέσα. Είχα πάει στο δικαστήριο 100 φορές και ποτέ δεν ήταν έτσι», ανέφερε.
Ο Μικς ισχυρίστηκε ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι «τον έσπαγαν στο ξύλο για κάποιο διάστημα» και ότι ήταν «θυμωμένος» μαζί τους.
Δήλωσε πως δεν είχε ποτέ προβλήματα με τους συγκρατούμενούς του και ότι αν υπήρξαν ποτέ περιστατικά, «ήταν πάντα αυτός ο επιτιθέμενος».
Μάλιστα είπε πως τον απογοήτευε όταν άγνωστοι προσπαθούσαν να τον επισκεφτούν στη φυλακή, καθώς καταλάμβαναν χρόνο επισκεπτηρίου που θα μπορούσε να είχε δοθεί στην οικογένειά του.
