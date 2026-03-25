Η ζωή του «πιο σέξι εγκληματία του κόσμου» σήμερα: Ο Τζέρεμι Μικς μιλά για τις γυμνές φωτογραφίες που του έστελναν και τους ξυλοδαρμούς στη φυλακή

Ο Τζέρεμι Μικς το 2019

Ο Μικς είπε στο podcast ότι δεν είχε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε όταν του είπαν ότι είχε γίνει viral δεν κατάλαβε πραγματικά τι σήμαινε αυτό.Λέγοντας ότι δεν «καταλάβαινε τις μόδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», άρχισε να συνειδητοποιεί το μέγεθος της φήμης του όταν είδε τη φωτογραφία του από τη σύλληψη στην τηλεόραση.«Θα έλεγα ότι την τρίτη μέρα, τότε ήταν που... πλημμύρισα από γράμματα από όλο τον κόσμο. Πιθανότατα λάμβανα 300 γράμματα την ημέρα», θυμάται.Ο Μικς είπε ότι του έστελναν «γυμνές φωτογραφίες» και «επιταγές» και ότι ήταν «πάρα πολλά», οπότε δεν μπορούσε καν να διαβάσει όλα όσα του έστελναν και άρχισε να μοιράζει τις φωτογραφίες.«Τότε άρχισε το μίσος από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους», είπε στο podcast.«Στο δικαστήριο, κάθε φορά που έμπαινα στην αίθουσα υπήρχαν 100 δημοσιογράφοι και όλοι μαλώνανε μεταξύ τους για καλύτερες γωνίες λήψης, ενώ ο δικαστής φώναζε. Ήταν σαν ζωολογικός κήπος εκεί μέσα. Είχα πάει στο δικαστήριο 100 φορές και ποτέ δεν ήταν έτσι», ανέφερε.Ο Μικς ισχυρίστηκε ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι «τον έσπαγαν στο ξύλο για κάποιο διάστημα» και ότι ήταν «θυμωμένος» μαζί τους.Δήλωσε πως δεν είχε ποτέ προβλήματα με τους συγκρατούμενούς του και ότι αν υπήρξαν ποτέ περιστατικά, «ήταν πάντα αυτός ο επιτιθέμενος».Μάλιστα είπε πως τον απογοήτευε όταν άγνωστοι προσπαθούσαν να τον επισκεφτούν στη φυλακή, καθώς καταλάμβαναν χρόνο επισκεπτηρίου που θα μπορούσε να είχε δοθεί στην οικογένειά του.