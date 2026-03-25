Usher: Το περιβάλλον του διαψεύδει ότι είχε έντονο καβγά με τον Τζάστιν Μπίμπερ σε after party των Όσκαρ
Usher: Το περιβάλλον του διαψεύδει ότι είχε έντονο καβγά με τον Τζάστιν Μπίμπερ σε after party των Όσκαρ
Τις προηγούμενες ημέρες, κυκλοφορούσε η φήμη ότι σημειώθηκε επεισόδιο ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες
Τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Usher και τον Τζάστιν Μπίμπερ σε after party των Όσκαρ 2026, διέψευσε το περιβάλλον του πρώτου.
Σύμφωνα με το TMZ, οι δύο καλλιτέχνες φέρεται να είχαν μια «έντονη λεκτική αντιπαράθεση» κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που διοργάνωσαν η Μπιγιονσέ και ο Jay-Z μετά την απονομή των βραβείων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σωματική σύγκρουση.
Η ράπερ Da Brat ωστόσο, μετέφερε μία διαφορετική εικόνα μετά από επικοινωνία που είχε με τον Usher, μιλώντας στην εκπομπή «The Rickey Smiley Show». Όπως ανέφερε: «Πρόκειται για υπερβολή», υποστηρίζοντας ότι τα όσα έχουν γραφτεί διογκώνουν την πραγματικότητα. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Usher «δεν έχει κάνει τίποτα άλλο από το να στηρίζει τον Τζάστιν Μπίμπερ σε πολλά από τα ζητήματα που έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια», τονίζοντας τη μακροχρόνια υποστήριξή του προς τον τραγουδιστή.
Παράλληλα, σημείωσε: «Ο Τζάστιν βρίσκεται στη δική του πορεία, αντιμετωπίζοντας τη δική του πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει. Ο Usher του εύχεται μόνο τα καλύτερα και δεν υπάρχει καμία έχθρα μεταξύ τους», ενώ ξεκαθάρισε ότι «σίγουρα υπάρχει αγάπη ανάμεσά τους». Έπειτα, συμπλήρωσε ότι: «Ο κόσμος βγάζει εύκολα συμπεράσματα και διογκώνει καταστάσεις. Είμαι εδώ για να πω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι καλά μεταξύ τους, υπάρχει αγάπη και αλληλοϋποστήριξη».
Σύμφωνα με το TMZ, πηγές ανέφεραν ότι, αν και δεν υπήρξε σωματική επαφή κατά την ένταση που σημειώθηκε μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, η κατάσταση ήταν «έντονη», ενώ άλλη πηγή υποστήριξε ότι ο Μπίμπερ «ήταν πάντα αγενής» προς τον Usher και προσπαθεί να «διαγράψει ανθρώπους από το παρελθόν του».
Υπενθυμίζεται ότι ο Usher υπήρξε μέντορας του Τζάστιν Μπίμπερ στα πρώτα βήματα της καριέρας του, μαζί με τον πρώην μάνατζέρ του, Scooter Braun. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προτείνει στον τραγουδιστή το 2024 να συμμετάσχει στο halftime show του Super Bowl, με τον τελευταίο να αρνείται, χωρίς όπως είχε επισημανθεί να υπάρχει κακή σχέση μεταξύ τους.
Σε παλαιότερες δηλώσεις του το 2016, ο Usher είχε περιγράψει τη σχέση τους λέγοντας: «Είναι σαν παιδί μου», προσθέτοντας: «Ως μέντορας, έχει αποδεχτεί τη γνώμη μου και μπορώ να του δώσω την οπτική μου. Αν το παιδί σου περάσει δυσκολίες, όλοι καταλαβαίνουν ότι κανείς δεν είναι τέλειος… Φυσικά, έχουμε κάνει και αυστηρές συζητήσεις».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το TMZ, οι δύο καλλιτέχνες φέρεται να είχαν μια «έντονη λεκτική αντιπαράθεση» κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που διοργάνωσαν η Μπιγιονσέ και ο Jay-Z μετά την απονομή των βραβείων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σωματική σύγκρουση.
Η ράπερ Da Brat ωστόσο, μετέφερε μία διαφορετική εικόνα μετά από επικοινωνία που είχε με τον Usher, μιλώντας στην εκπομπή «The Rickey Smiley Show». Όπως ανέφερε: «Πρόκειται για υπερβολή», υποστηρίζοντας ότι τα όσα έχουν γραφτεί διογκώνουν την πραγματικότητα. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Usher «δεν έχει κάνει τίποτα άλλο από το να στηρίζει τον Τζάστιν Μπίμπερ σε πολλά από τα ζητήματα που έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια», τονίζοντας τη μακροχρόνια υποστήριξή του προς τον τραγουδιστή.
Usher claps back at claim he and Justin Bieber got into ‘heated exchange’ at Oscars party https://t.co/m7BtR20aIx pic.twitter.com/RZpuxaZLZ1— Page Six (@PageSix) March 25, 2026
Σύμφωνα με το TMZ, πηγές ανέφεραν ότι, αν και δεν υπήρξε σωματική επαφή κατά την ένταση που σημειώθηκε μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, η κατάσταση ήταν «έντονη», ενώ άλλη πηγή υποστήριξε ότι ο Μπίμπερ «ήταν πάντα αγενής» προς τον Usher και προσπαθεί να «διαγράψει ανθρώπους από το παρελθόν του».
Υπενθυμίζεται ότι ο Usher υπήρξε μέντορας του Τζάστιν Μπίμπερ στα πρώτα βήματα της καριέρας του, μαζί με τον πρώην μάνατζέρ του, Scooter Braun. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προτείνει στον τραγουδιστή το 2024 να συμμετάσχει στο halftime show του Super Bowl, με τον τελευταίο να αρνείται, χωρίς όπως είχε επισημανθεί να υπάρχει κακή σχέση μεταξύ τους.
Σε παλαιότερες δηλώσεις του το 2016, ο Usher είχε περιγράψει τη σχέση τους λέγοντας: «Είναι σαν παιδί μου», προσθέτοντας: «Ως μέντορας, έχει αποδεχτεί τη γνώμη μου και μπορώ να του δώσω την οπτική μου. Αν το παιδί σου περάσει δυσκολίες, όλοι καταλαβαίνουν ότι κανείς δεν είναι τέλειος… Φυσικά, έχουμε κάνει και αυστηρές συζητήσεις».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα