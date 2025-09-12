Ελευθερία Αρβανιτάκη: Η εμφάνιση στο Ηρώδειο μετά την ακύρωση συναυλιών της για λόγους υγείας
Η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει πως λόγοι υγείας της επέβαλαν να μείνει εκτός συναυλιακής δράσης το καλοκαίρι του 2025
Μια δημόσια εμφάνιση στο Ηρώδειο πραγματοποίησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση για την ακύρωση των συναυλιών της για λόγους υγείας.
Η τραγουδίστρια παρακολούθησε την παράσταση «Ο Τεμπέλης Δράκος» σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου. Η ίδια απαθανατίστηκε ανάμεσα στους θεατές και μάλιστα πόζαρε χαμογελαστή στο πλευρό του σκηνοθέτη.
Τον Ιούνιο, η τραγουδίστρια έκανε γνωστό με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι θα απέχει από τις συναυλίες το καλοκαίρι που πέρασε για λόγους υγείας. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη τόνισε ότι η προτεραιότητά της ήταν να ξεκουραστεί, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.
Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της στο Facebook: «Το φετινό καλοκαίρι θα με βρει εκτός συναυλιακής δράσης. Προσωπικοί λόγοι υγείας μου επιβάλλουν να ξεκουραστώ και να μείνω εκτός. Και αυτό θα κάνω: θα με φροντίσω και θα γεμίσω μπαταρίες για τα επόμενα. Ευχαριστώ τον Μάριο Φραγκούλη που είναι δίπλα μου σε όλο αυτό, τους συνεργάτες μου παραγωγούς, μουσικούς και τεχνικούς. Κι έτσι γι’ αλλαγή αυτό το καλοκαίρι λέω να ποστάρω ηλιοβασιλέματα, παραλίες κι όμορφες εικόνες. Θα μοιραζόμαστε τα τραγούδια που μας ενώνουν τόσα χρόνια και έτσι δεν χανόμαστε σίγουρα».
Φωτογραφίες: NDPPHOTO/ Έλλη Πουπουλίδου
