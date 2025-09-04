ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο δημοφιλής ράπερ επιστρέφει στην πόλη του με ένα μεγάλο live έπειτα από τρία χρόνια και ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο έπακρον - Εχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια μέχρι και για το live του στο Βερολίνο

ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες έγινε η συναυλία που ανακοίνωσε στην Θεσσαλονίκη
Ενα teaser βίντεο χωρίς με μια τοποθεσία και μια ημερομηνία ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν πανζουρλισμό. Χωρίς καν να γράψει το οτιδήποτε, ο ΛΕΞ ανακοίνωσε χθες το απόγευμα πως επιστρέφει στην πόλη του, στην Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη συναυλία. Όπως αναμενόταν ακολούθησε χαμός στην πλατφόρμα αγοράς εισιτηρίων για μια θέση στο Καυταντζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου.

Η ζήτηση για εισιτήρια ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή, καθώς η ουρά αναμονής ξεπέρασε τα 39.000 άτομα και δεδομένα πολλοί παρότι θα περίμεναν για αρκετή ώρα δεν θα κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο αφού το Στάδιο χωρά περίπου 30.000 άτομα. Κανένας χώρος στην πόλη του όμως δεν θα μπορούσε να χωρέσει τους θαυμαστές του και λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε πως η συναυλία είναι Sold Out και πως δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια. 

«Η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, στις 18.10.25 είναι sold out. Ευχαριστούμε πολύ» ήταν η λιτή ανακοίνωση της εταιρείας που διοργανώνει τη συναυλία και πολλοί σχολίασαν πως περίμεναν μέχρι και οκτώ ώρες για να πάρουν εισιτήριο και δεν τα κατάφεραν.

Μένει να φανεί αν θα παρθεί η απόφαση για δεύτερη ημέρα live, όπως και στην Αθήνα πριν μερικούς μήνες. Η επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη πάντως γίνεται τρία χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία στο ίδιο Στάδιο. Λίγο καιρό μετά το live της Νέας Σμύρνης τότε, οι Θεσσαλονικείς είχαν δημιουργήσει μια καυτή ατμόσφαιρα για τον ράπερ  που λέει την ιστορία τους.

Αξίζει να αναφερθεί πως λίγες ημέρες αργότερα, στις 24 Οκτωβρίου ο ΛΕΞ έχει ακόμα ένα live, αυτή τη φορά εκτός Ελλάδος. Στο παρελθόν έχει ταξιδέψει στο Λονδίνο για συναυλίες, ωστόσο αυτή τη φορά θα παίξει ζωντανά στο Βερολίνο και συγκεκριμένα Festsaal Kreuzberg. Μάλιστα όπως ανακοινώθηκε και αυτό το live θα είναι sold out καθώς εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα τα εισιτήρια. 



Στα τέλη του περασμένου Ιουνίου ο ΛΕΞ έγραψε ιστορία στην Αθήνα αφού πάνω από 60.000 κόσμος συγκεντρώθηκε στον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ για να τον απολαύσει. Την επόμενη ημέρα έδωσε και νέα συναυλία στον ίδιο χώρο καθώς οι θαυμαστές του είχαν δημιουργήσει πανζουρλισμό στα εισιτήρια. 

