ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες έγινε η συναυλία που ανακοίνωσε στην Θεσσαλονίκη

Ο δημοφιλής ράπερ επιστρέφει στην πόλη του με ένα μεγάλο live έπειτα από τρία χρόνια και ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο έπακρον - Εχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια μέχρι και για το live του στο Βερολίνο