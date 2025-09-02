Η επιστροφή της Τατιάνας, ο Καράβας παρουσιαστής και τα βαρετά τρέιλερ

H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Καλησπέρα και καλή σεζόν. Τελικά οι προσδοκίες του καλοκαιριού ίσως επηρεάζονται από τις θερμοκρασίες, που σε ετούτο τον τόπο πήραν τον ανήφορο. Κάπως έτσι πορεύονται και οι ελπίδες των τηλεθεατών για εκπλήξεις και για ανατροπή στο τηλεοπτικό πεδίο. Μόνο που αν για την θερμοκρασία, ο καιρός δροσίζει αργά και σταθερά, για την τηλεόραση η προσδοκία κατρακυλά. Δυστυχώς επιστρατεύθηκαν φωτεινά ή και λιγότερο φωτεινά μυαλά για τα τρέιλερ, κάτι που γίνεται κάθε χρόνο, και όταν ήρθε η ώρα για τις πρεμιέρες δεν επιβεβαιώθηκε στον βαθμό που θα περίμενε κάποιος η περιγραφή που προηγήθηκε… Συνηθίζεται αυτό. Όπως και οι μανιέρες κάποιων ανθρώπων που νομίζουν ότι εντυπωσιάζουν αλλά απλώς επιβεβαιώνουν το αναμενόμενο….
Επί της ουσίας η πρεμιέρα του «Exathlon» στον ΣΚΑΊ δεν συνεπήρε τα τηλεοπτικά πλήθη παρά την απουσία ανταγωνισμού και γι αυτό φταίνε πολλά, όπως η επιμονή στα ίδια πρόσωπα αλλά και κάποια λάθη στην παραγωγή. Περιθώριο για βελτίωση υπάρχει, και για τον Γιώργο Καράβα που προσπαθεί πολύ, όμως θα πρέπει να γίνει άμεσα καθώς πλησιάζει το τρένο της μυθοπλασίας.
Αλλωστε αυτή την περίοδο η τηλεθέαση δεν έχει μεγάλη σημασία καθώς η σεζόν μοιράζεται μεταξύ καλοκαιρινής επανάληψης και χειμερινής πρεμιέρας. Ο κόσμος ακόμη δεν έχει «μπει στο σπίτι» και μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία θα πρέπει να περιμένουμε. Η εκπομπή «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου αδικήθηκε από το πλατό και την εικόνα και χρειάζεται τον χρόνο της για να πιάσει ρυθμό και να ρολάρει έτσι όπως έχει σχεδιαστεί. Ηδη στην δεύτερη εκπομπή έγιναν κάποιες διορθώσεις και το φως έδειξε πιο έντονο. Ικανοί δημοσιογράφοι ο Γιάννης Μακρυγιάννης, ο Παναγιώτης Σουρέλης και η Αρια Καλύβα προσφέρουν ρεπορτάζ και σχόλιο που λείπει γενικότερα από τις εκπομπές.
Επιστροφή για το «Πρωίαν σε είδον» και για το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1 με την γνώριμη συνταγή και καλό περιεχόμενο. Ήδη οι συνεντεύξεις της Νάνσυς και του Θανάση άρχισαν να συζητιούνται με την Βάσω Καζαντζίδη σήμερα να κάνει κάποιες ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
Εκτός από τα τρέηλερ, γίνονται και φωτογραφίσεις. Πολύ ωραίο το βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από την εκπομπή «Buongiorno» με την Φαίη Σκορδά και την ομάδα της να είναι χαλαροί και η εικόνα να αποπνέει καλή αισθητική και αίσθηση παρέας.
Στην απέναντι όχθη και συγκεκριμένα στον Alpha ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα η σύνθεση της ομάδας της «Super Κατερίνας». Στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου και φέτος ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης, η Φρόσω Κυριαζή, μια νέα δημοσιογράφος και ο Χάρης Χρονόπουλος.
Μαζί της και η Δάφνη Μπόκοτα, η οποία μετά από χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, επανέρχεται με σχόλιο και άποψη στην τηλεόραση του σήμερα. Καλή αρχή για όλους.
Κουίζ: ποια πανελίστρια αμφισβητεί παρασκηνιακά τις επιλογές του αρχισυντάκτη της…
