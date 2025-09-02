Κλαυδία για την εμφάνισή της στο Ηρώδειο με τον Κραουνάκη: Τεράστια τιμή να τραγουδάς με τόσο καταξιωμένους καλλιτέχνες
Η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στα social media για τη συμμετοχή της στην παράσταση «Αριστοφάνεια» του συνθέτη Χρήστου Λεοντή
Μετά τη χθεσινή της εμφάνιση στο Ηρώδειο στο πλευρό του Σταμάτη Κρανουνάκη, στο πλαίσιο της παράστασης «Αριστοφάνεια» του συνθέτη Χρήστου Λεοντή, η Κλαυδία έκανε μια ανάρτηση στα social media για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της.
Αφού μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες από τη βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τραγουδίστρια δήλωσε πως ήταν για εκείνη τεράστια τιμή να βρεθεί στον συγκεκριμένο χώρο πλάι σε σπουδαίους καλλιτέχνες.
Θέλοντας να εκφράσει τα συναισθήματά της για την παρουσία της στη σκηνή του Ηρωδείου, η Κλαυδία έγραψε στην ανάρτησή της: «Τεράστια τιμή να τραγουδάς σε έναν τόσο εμβληματικό χώρο με τόσο καταξιωμένους και ταλαντούχους καλλιτέχνες. Ευχαριστώ θερμά τον κ. Χρήστο Λεοντή και τον αγαπημένο Σταμάτη Κραουνάκη για την εμπιστοσύνη και την τιμή που μου έκαναν να συμμετέχω σε αυτή την παράσταση».
