Η Κλαυδία εμφανίστηκε στο Ηρώδειο στο πλευρό του Σταμάτη Κραουνάκη - Δείτε βίντεο

Η «Αριστοφάνεια», που απέσπασε θερμό χειροκρότημα και θετικά σχόλια από το κοινό, βασίστηκε στη μουσική που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου, στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη «Αχαρνείς», «Πλούτος», «Εκκλησιάζουσες», «Σφήκες», «Ιππείς», «Λυσιστράτη» και «Ειρήνη».Μετά την παρουσία της στο Ηρώδειο, η Κλαυδία ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο Καλλιμάρμαρο, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, καθώς θα βρεθεί μεταξύ των σπουδαίων ερμηνευτών που θα συμμετέχουν στη συναυλία – αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη.: NDPPHOTO / Έλλη Πουπουλίδου