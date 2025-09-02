Η Κλαυδία εμφανίστηκε στο Ηρώδειο στο πλευρό του Σταμάτη Κραουνάκη - Δείτε βίντεο
Κλαυδία Ηρώδειο Σταμάτης Κραουνάκης

Η Κλαυδία εμφανίστηκε στο Ηρώδειο στο πλευρό του Σταμάτη Κραουνάκη - Δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια συμμετείχε στην παράσταση «Αριστοφάνεια» του συνθέτη Χρήστου Λεοντή

Η Κλαυδία εμφανίστηκε στο Ηρώδειο στο πλευρό του Σταμάτη Κραουνάκη - Δείτε βίντεο
Μία εμφάνιση στο Ηρώδειο πραγματοποίησε η Κλαυδία στο πλευρό του Σταμάτη Κραουνάκη, καθώς συμμετείχε στην παράσταση «Αριστοφάνεια» του συνθέτη Χρήστου Λεοντή.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή  στο φινάλε της βραδιάς με το «Τραγούδι της Ειρήνης» του Αριστοφάνη, τον οποίο υποδύθηκε ο Σταμάτης Κραουνάκης, ενώ τη συνόδευσαν οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, το Φωνητικό σύνολο «Διαφωνία» και η Χορωδία του CGS (εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα).

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή της

Η εμφάνιση της Κλαυδίας στο Ηρώδειο (1)

Η εμφάνιση της Κλαυδίας στο Ηρώδειο (2)

Η εμφάνιση της Κλαυδίας στο Ηρώδειο (3)

Η Κλαυδία εμφανίστηκε στο Ηρώδειο στο πλευρό του Σταμάτη Κραουνάκη - Δείτε βίντεο

Η Κλαυδία εμφανίστηκε στο Ηρώδειο στο πλευρό του Σταμάτη Κραουνάκη - Δείτε βίντεο

Η Κλαυδία εμφανίστηκε στο Ηρώδειο στο πλευρό του Σταμάτη Κραουνάκη - Δείτε βίντεο

Η «Αριστοφάνεια», που απέσπασε θερμό χειροκρότημα και θετικά σχόλια από το κοινό, βασίστηκε στη μουσική που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου, στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη «Αχαρνείς», «Πλούτος», «Εκκλησιάζουσες», «Σφήκες», «Ιππείς», «Λυσιστράτη» και «Ειρήνη».

Μετά την παρουσία της στο Ηρώδειο, η Κλαυδία ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο Καλλιμάρμαρο, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, καθώς θα βρεθεί μεταξύ των σπουδαίων ερμηνευτών που θα συμμετέχουν στη συναυλία – αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη.

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Έλλη Πουπουλίδου

