Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο κάνουν μαζί διακοπές μετά το ξεχωριστό bachelor πάρτι τους
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την απόδρασή τους σε μία λίμνη
Λίγο μετά το bachelorette που έκανε η Σελένα Γκόμεζ με τις φίλες της και το bachelor πάρτι του Μπένι Μπλάνκ, το ζευγάρι κάνει μαζί διακοπές.
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια μοιράστηκε τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου φωτογραφίες στα social media με τον αρραβωνιαστικό της, στις οποίες φαίνεται να περνούν στιγμές σε μία λίμνη μαζί με φίλους και την οικογένειά τους.
«Η ζωή στη λίμνη» έγραψε η Γκόμεζ στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε. Τα στιγμιότυπα δείχνουν το ζευγάρι να κάνει βόλτες με σκάφος, ενώ σε άλλα πόζαραν αγκαλιά με φόντο τη λίμνη, στην οποία βρέθηκαν.
Οι εικόνες αυτές έρχονται λίγο μετά τα πάρτι που διοργάνωσαν ξεχωριστά με την παρέα τους για τον επερχόμενο γάμο τους. Ο μουσικός παραγωγός επέλεξε το Λας Βέγκας για το bachelor του. Από την πλευρά της, η σύντροφός του βρέθηκε στο Κάμπο Σαν Λούκας, στο Μεξικό.
Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και η σχέση του ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023. «Το για πάντα ξεκινά τώρα», είχε γράψει η Σελένα Γκόμεζ σε σχετική ανάρτηση που είχε κάνει στα social media.
Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast «Therapuss with Jake Shane» τον Αύγουστο, η ηθοποιός και τραγουδίστρια δήλωσε ότι «δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο ενθουσιασμένη» με τον επικείμενο γάμο της και πρόσθεσε: «Πραγματικά, ποτέ δεν ένιωσα τόσο σίγουρη για κάτι». Όσο για τον γάμο της, είχε αναφέρει ότι τόσο εκείνη όσο και ο Μπλάνκο είναι επικεντρωμένοι στις «προσωπικές τους δραστηριότητες», αλλά θα προχωρήσουν στις λεπτομέρειες, όταν τα προγράμματά τους το επιτρέψουν.
