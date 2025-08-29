Η Σελένα Γκόμεζ βρίσκεται στο Μεξικό με τις φίλες της για το bachelorette της
Η Σελένα Γκόμεζ βρίσκεται στο Μεξικό με τις φίλες της για το bachelorette της

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια δημοσίευσε εικόνες τους από την παραλία και από τη βίλα όπου μένουν

Η Σελένα Γκόμεζ βρίσκεται στο Μεξικό με τις φίλες της για το bachelorette της
Στο Μεξικό βρίσκεται η Σελένα Γκόμεζ αυτές τις ημέρες μαζί με τις φίλες της για το bachelorette της, λίγες εβδομάδες πριν τον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο. Μέσα από τα social media μοιράστηκε τις πρώτες εικόνες από την απόδραση που έκαναν στο Κάμπο Σαν Λούκας.

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου, η ηθοποιός και τραγουδίστρια ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι τους, με την ίδια και την παρέα της να απολαμβάνουν στιγμές στη θάλασσα και στη βίλα που μένουν.

Στα στιγμιότυπα, η Γκόμεζ φαίνεται να φοράει ρούχα αποκλειστικά σε λευκό χρώμα,  ενώ ξεχώρισαν και εικόνες της με νυφικό πέπλο, που είχε κεντημένη τη φράση «μελλοντική νύφη», ενώ στο δωμάτιό της είχαν τοποθετηθεί μπαλόνια που έγραφαν «νύφη». Εκτός από προσωπικές στιγμές, η Σελένα Γκόμεζ δημοσίευσε στιγμιότυπα με τις φίλες της, σε ένα από τα οποία πόζαραν σε σκάφος.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Γκόμεζ και ο Μπλάνκο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Δεκέμβριο του 2024 έπειτα από έναν χρόνο σχέσης. Στη συνέχεια, ο σύντροφός της αποκάλυψε ότι της έκανε πρόταση γάμου με ένα δαχτυλίδι, που η ηθοποιός είχε βοηθήσει να σχεδιαστεί, εμπνευσμένο από το τραγούδι της «Good For You». «Μου έδειχνε σχέδια και εγώ της έκανα μικρές νύξεις», είπε σε συνέντευξή του στο «Interview» τον Φεβρουάριο και πρόσθεσε: «Της έλεγα: “Ναι, αλλά αν έφτιαχνα ένα, θα το ήθελες έτσι;”».

Στις 6 Αυγούστου, σε εμφάνισή της στο Therapuss with Jake Shane, η Γκόμεζ είχε δηλώσει πως προσμένει να παντρευτεί: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη. Πραγματικά, δεν έχω ξανανιώσει ποτέ τόσο σίγουρη για κάτι». Όπως εξήγησε, οι δυο τους ήταν απορροφημένοι με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αλλά σύντομα θα αφιέρωναν χρόνο για να προχωρήσουν «σε όλες τις λεπτομέρειες» του γάμου.

