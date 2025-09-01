H Δήμητρα Αλεξανδράκη δήλωσε ότι έχει μπλοκάρει τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στο Instagram
Το μοντέλο ωστόσο αρνήθηκε να εξηγήσει τον λόγο
Μπλοκ στο Instagram έχει κάνει τον Δημήτρη Αλεξάνδρου η Δήμητρα Αλεξανδράκη, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα σε διαδικτυακή εκπομπή. Το μοντέλο έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση μετά από ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με το ποιον επώνυμο έχει μπλοκάρει στα social media, χωρίς όμως να εξηγεί τον λόγο.
«Έτσι ξεκινάμε; Λοιπόν, θα πω αλλά δεν θα το αιτιολογήσω. Έχω κάνει block στο Instagram τον Δημήτρη Αλεξάνδρου», είπε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη στην εκπομπή Spin Your Guts στο Youtube.
Τους τελευταίους μήνες οι σχέσεις ανάμεσα στους άλλοτε στενούς φίλους δεν είναι καλές, αλλά καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει εξηγήσει γιατί επήλθε ρήξη ανάμεσά τους. Τον περασμένο Ιούνιο έγινε γνωστό ότι η Δήμητρα Αλεξανδράκη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προχώρησαν σε unfollow, καθώς ο ένας δεν ακολουθεί τον άλλον στο Instagram.
Τον Μάιο επίσης οι δυο τους βρέθηκαν στο Άμπου Ντάμπι για να παρακολουθήσουν τις ομάδες τους στο Final Four της Euroleague, δεν υπήρξε όμως μεταξύ τους επικοινωνία. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μάλιστα είχε κάνει ένα αιχμηρό σχόλιο κατά του πρώην φίλου της, δηλώνοντας πως δεν είναι «ξεπεσμένη» για να ταξιδέψει μαζί του, επιβεβαιώνοντας έτσι πως η φιλία τους ανήκει στο παρελθόν.
Φωτογραφία: NDPPHOTO

Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε εγκεφαλική αιμορραγία που προκλήθηκε από ανεύρυσμα οφείλεται ο θάνατος του 17χρονου που κατέρρευσε στον Βόλο
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
