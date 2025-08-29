Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον αρραβώνα τους
Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες στα social media την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της
Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τον αρραβώνα τους έκαναν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, καθώς βρέθηκαν στο Arrowhead Stadium.
Το ζευγάρι μαζί με τον αδερφό του ποδοσφαιριστή, Τζέισον Κέλσι παρακολούθησαν τον αγώνα του alma mater των αστέρων του NFL απέναντι στους Nebraska Cornhuskers, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, στο γήπεδο του Κάνσας Σίτι. Αρχικά, οι δύο άντρες εμφανίστηκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η Σουίφτ έφτασε λίγο αργότερα.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο X (πρώην Twitter), η τραγουδίστρια φαίνεται να καταφτάνει φορώντας μίνι φούστα και αμάνικο τοπ. Οι τρεις τους απαθανατίστηκαν μαζί στις εξέδρες, καθώς παρακολουθούσαν τον αγώνα, ενώ το ζευγάρι παρουσιάζεται να συνομιλεί χαμογελαστό.
Ο αρραβώνας της ποπ σταρ με τον Τράβις Κέλσι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τον αθλητικό ρεπόρτερ Ματ Φόστερ να αποκαλεί τον Τζέισον «μέλλοντα κουμπάρο» του ποδοσφαιριστή.
Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του αρραβώνα του ζευγαριού. Την Τρίτη 26 Αυγούστου, ο Κέλσι και η Σουίφτ μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την πρόταση του γάμου τους στα social media. «Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο καθηγητής της γυμναστικής σας παντρεύονται» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή, Εντ Κέλσι, μίλησε σε συνέντευξή του στον σταθμό «News 5 Cleveland», αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την πρόταση. «Ο Τράβις έκανε την πρόταση, πριν από δύο εβδομάδες. Σκόπευε να την αφήσει για αυτή την εβδομάδα. Ήθελε να το καθυστερήσει για να κάνει κάτι μεγάλο, κάτι ξεχωριστό».
Taylor Swift and Travis Kelce made their first public appearance together post-engagement announcement, attending the Cincinnati Bearcats game at Arrowhead Stadium in Kansas City. ❤️ pic.twitter.com/1VwFGhIiSt— Entertainment Tonight (@etnow) August 29, 2025
Taylor Swift and Travis Kelce return to Arrowhead Stadium for first post-engagement outing https://t.co/d6vRci4Ey1 pic.twitter.com/F7PvY85t4p— Page Six (@PageSix) August 29, 2025
Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του αρραβώνα του ζευγαριού. Την Τρίτη 26 Αυγούστου, ο Κέλσι και η Σουίφτ μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την πρόταση του γάμου τους στα social media. «Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο καθηγητής της γυμναστικής σας παντρεύονται» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή, Εντ Κέλσι, μίλησε σε συνέντευξή του στον σταθμό «News 5 Cleveland», αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την πρόταση. «Ο Τράβις έκανε την πρόταση, πριν από δύο εβδομάδες. Σκόπευε να την αφήσει για αυτή την εβδομάδα. Ήθελε να το καθυστερήσει για να κάνει κάτι μεγάλο, κάτι ξεχωριστό».
