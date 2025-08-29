Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον αρραβώνα τους
GALA
Τέιλορ Σουίφτ Τράβις Κέλσι Αρραβώνας εμφάνιση Γήπεδο

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον αρραβώνα τους

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες στα social media την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον αρραβώνα τους
2 ΣΧΟΛΙΑ
Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τον αρραβώνα τους έκαναν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, καθώς βρέθηκαν στο Arrowhead Stadium.

Το ζευγάρι μαζί με τον αδερφό του ποδοσφαιριστή, Τζέισον Κέλσι παρακολούθησαν τον αγώνα του alma mater των αστέρων του NFL απέναντι στους Nebraska Cornhuskers, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, στο γήπεδο του Κάνσας Σίτι. Αρχικά, οι δύο άντρες εμφανίστηκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η Σουίφτ έφτασε λίγο αργότερα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο X (πρώην Twitter), η τραγουδίστρια φαίνεται να καταφτάνει φορώντας μίνι φούστα και αμάνικο τοπ. Οι τρεις τους απαθανατίστηκαν μαζί στις εξέδρες, καθώς παρακολουθούσαν τον αγώνα, ενώ  το ζευγάρι παρουσιάζεται να  συνομιλεί χαμογελαστό.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή τους



Ο αρραβώνας της ποπ σταρ με τον Τράβις Κέλσι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τον αθλητικό ρεπόρτερ Ματ Φόστερ να αποκαλεί τον Τζέισον «μέλλοντα κουμπάρο» του ποδοσφαιριστή.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του αρραβώνα του ζευγαριού. Την Τρίτη 26 Αυγούστου, ο Κέλσι και η Σουίφτ μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την πρόταση του γάμου τους στα social media. «Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο καθηγητής της γυμναστικής σας παντρεύονται» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτησή της

Κλείσιμο

Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή, Εντ Κέλσι, μίλησε σε συνέντευξή του στον σταθμό «News 5 Cleveland», αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την πρόταση. «Ο Τράβις έκανε την πρόταση, πριν από δύο εβδομάδες. Σκόπευε να την αφήσει για αυτή την εβδομάδα. Ήθελε να το καθυστερήσει για να κάνει κάτι μεγάλο, κάτι ξεχωριστό».

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια από το υπουργείο Παιδείας - Δείτε τις σχολές

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Οδηγείται στην Τροχαία για κατάθεση

Γνωστό μοντέλο από τη Βραζιλία ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός σε πισίνα στη Μύκονο, πορνοστάρ ο φίλος του που διασώθηκε
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης