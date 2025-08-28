Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ακύρωσε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ της Βενετίας λόγω αδιαθεσίας
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ακύρωσε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ της Βενετίας λόγω αδιαθεσίας

Ο 64χρονος ηθοποιός απείχε και από δείπνο με το καστ της ταινίας «Jay Kelly» του Νόα Μπόμπακ

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ακύρωσε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ της Βενετίας λόγω αδιαθεσίας
Μία ξαφνική αδιαθεσία ήταν η αιτία να περιορίσει ο Τζορτζ Κλούνεϊ την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που έκανε έναρξη την Τετάρτη 27 Αυγούστου, καθώς και να ακυρώσει αιφνιδιαστικά  προγραμματισμένη του συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Jay Kelly» του Νόα Μπόμπακ.

Παράλληλα, ο 64χρονος ηθοποιός απείχε από δείπνο με το καστ και την ομάδα παραγωγής της ταινίας, σύμφωνα με το «Hollywood Reporter».

Η Κλούνεϊ φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία, όπως ανέφεραν πηγές στο περιοδικό, προσθέτοντας πως του συνέστησαν να επιστρέψει στο σπίτι του και να ξεκουραστεί ενόψει του έντονου προγράμματος της επόμενης ημέρας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της Πέμπτης περιλαμβάνει την επίσημη συνέντευξη Τύπου για την ταινία του Netflix το απόγευμα και αργότερα την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.

Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι ο ηθοποιός — ο οποίος είχε εντοπιστεί νωρίτερα στη Βενετία — χρειάστηκε να ξεκουραστεί για να είναι πλήρως έτοιμος για την πρεμιέρα της ταινίας του.

Αν και η κατάσταση του Κλούνεϊ φέρεται να μην είναι σοβαρή, η ακριβής φύση της ασθένειάς του παραμένει άγνωστη. Ο ηθοποιός εθεάθη να επιβιβάζεται σε βάρκα και να φεύγει από ξενοδοχείο γύρω στις 4 μ.μ. για να ξεκουραστεί.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Κλούνεϊ είχε εντοπιστεί στη Βενετία μαζί με τη σύζυγό του, Αμάλ  καθώς έφτασε στον Λίντο της Ιταλίας χαμογελαστός, χωρίς να δείχνει αδιάθετος.

