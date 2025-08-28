Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ακύρωσε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ της Βενετίας λόγω αδιαθεσίας
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ακύρωσε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ της Βενετίας λόγω αδιαθεσίας
Ο 64χρονος ηθοποιός απείχε και από δείπνο με το καστ της ταινίας «Jay Kelly» του Νόα Μπόμπακ
Μία ξαφνική αδιαθεσία ήταν η αιτία να περιορίσει ο Τζορτζ Κλούνεϊ την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που έκανε έναρξη την Τετάρτη 27 Αυγούστου, καθώς και να ακυρώσει αιφνιδιαστικά προγραμματισμένη του συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Jay Kelly» του Νόα Μπόμπακ.
Παράλληλα, ο 64χρονος ηθοποιός απείχε από δείπνο με το καστ και την ομάδα παραγωγής της ταινίας, σύμφωνα με το «Hollywood Reporter».
Η Κλούνεϊ φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία, όπως ανέφεραν πηγές στο περιοδικό, προσθέτοντας πως του συνέστησαν να επιστρέψει στο σπίτι του και να ξεκουραστεί ενόψει του έντονου προγράμματος της επόμενης ημέρας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της Πέμπτης περιλαμβάνει την επίσημη συνέντευξη Τύπου για την ταινία του Netflix το απόγευμα και αργότερα την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.
Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι ο ηθοποιός — ο οποίος είχε εντοπιστεί νωρίτερα στη Βενετία — χρειάστηκε να ξεκουραστεί για να είναι πλήρως έτοιμος για την πρεμιέρα της ταινίας του.
Αν και η κατάσταση του Κλούνεϊ φέρεται να μην είναι σοβαρή, η ακριβής φύση της ασθένειάς του παραμένει άγνωστη. Ο ηθοποιός εθεάθη να επιβιβάζεται σε βάρκα και να φεύγει από ξενοδοχείο γύρω στις 4 μ.μ. για να ξεκουραστεί.
Τις προηγούμενες ημέρες, ο Κλούνεϊ είχε εντοπιστεί στη Βενετία μαζί με τη σύζυγό του, Αμάλ καθώς έφτασε στον Λίντο της Ιταλίας χαμογελαστός, χωρίς να δείχνει αδιάθετος.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή τους
Παράλληλα, ο 64χρονος ηθοποιός απείχε από δείπνο με το καστ και την ομάδα παραγωγής της ταινίας, σύμφωνα με το «Hollywood Reporter».
Η Κλούνεϊ φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία, όπως ανέφεραν πηγές στο περιοδικό, προσθέτοντας πως του συνέστησαν να επιστρέψει στο σπίτι του και να ξεκουραστεί ενόψει του έντονου προγράμματος της επόμενης ημέρας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της Πέμπτης περιλαμβάνει την επίσημη συνέντευξη Τύπου για την ταινία του Netflix το απόγευμα και αργότερα την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.
George Clooney has canceled events at Venice Film Festival today due to illness, ahead of his #JayKelly premiere tomorrow— JustJared.com (@JustJared) August 27, 2025
Click ⬇️https://t.co/ws5SqqdnjK
Αν και η κατάσταση του Κλούνεϊ φέρεται να μην είναι σοβαρή, η ακριβής φύση της ασθένειάς του παραμένει άγνωστη. Ο ηθοποιός εθεάθη να επιβιβάζεται σε βάρκα και να φεύγει από ξενοδοχείο γύρω στις 4 μ.μ. για να ξεκουραστεί.
Τις προηγούμενες ημέρες, ο Κλούνεϊ είχε εντοπιστεί στη Βενετία μαζί με τη σύζυγό του, Αμάλ καθώς έφτασε στον Λίντο της Ιταλίας χαμογελαστός, χωρίς να δείχνει αδιάθετος.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή τους
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
George Clooney and Amal Clooney arrive to Venice in true Italian fashion.❤️ pic.twitter.com/Zxlw7iEYnu— E! News (@enews) August 26, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα