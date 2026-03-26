Καταδίκη και σε δεύτερο βαθμό για τον 45χρονο που ξυλοκόπησε και άφησε γυμνή τη σύντροφό του στην εθνική Αθηνών-Λαμίας
Το περιστατικό συνέβη μπροστά στους γονείς του δράστη
Ποινή φυλάκισης 18 μηνών χωρίς αναστολή ή μετατροπή, επιφύλαξε σε δεύτερο βαθμό το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας στον 45χρονο που είχε ξυλοκοπήσει και είχε αφήσει γυμνή τη σύντροφό του στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας μετά από έντονη λογομαχία μαζί της, μπροστά στα μάτια των ηλικιωμένων γονιών του.
Η υπόθεση είχε εκδικαστεί τότε από το Αυτόφωρο Μονομελές και ο 45χρονος είχε κριθεί ένοχος για ενδοοικογενειακή βία και είχε καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και είχε οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο δεν έδωσε, ούτε δυνατότητα μετατροπή της ποινής, ούτε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή του.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, σε δεύτερο βαθμό έπαιξε ρόλο για τη μείωση της ποινής και η κατάθεση της παθούσας στην οποία στάθηκε και ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Δημήτριος Κρούπης, δηλώνοντας τα εξής: «Η διαδρομή του χρόνου θεραπεύει οιαδήποτε συνέπεια. Αυτό συνέβη, αφού κατά την ακροαματική διαδικασία η σύντροφός του κατηγορουμένου κατέδειξε την μετάνοια του κατηγορουμένου και την ειρήνευση των σχέσεων τους, με αποτέλεσμα την μείωση της ποινής».
Σύμφωνα με το νομό αφού έχει εκτίσει ήδη έξι μήνες στη φυλακή μαζί με τα μεροκάματα που έχει κάνει, δικαιούται εντός λίγων ημερών να αποφυλακιστεί.
