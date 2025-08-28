Στέλλα Κονιτοπούλου: Είχα τρεις αποβολές, την πρώτη δεν την πήρα πολύ σοβαρά
Το μήνυμά μου στις γυναίκες είναι πως ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει, ξεπερνιέται, δήλωσε η τραγουδίστρια
Ένα μήνυμα προς τις γυναίκες που έχουν βιώσει αποβολές έστειλε η Στέλλα Κονιτοπούλου, με αφορμή το προσωπικό της βίωμα, καθώς στο παρελθόν έζησε τρεις φορές τη συγκεκριμένη εμπειρία. Η πρώτη όπως είπε, δεν την επηρέασε ιδιαίτερα ψυχολογικά, καθώς συνέβη σε νεαρή ηλικία.
Η τραγουδίστρια που έχει αποκτήσει μία κόρη, ανέφερε ότι η πρώτη της αποβολή ήρθε σε ηλικία 20 ετών και στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες δύο μετά τη γέννηση της κόρης της. Μιλώντας στο περιοδικό «Λοιπόν», η τραγουδίστρια συμβούλεψε τις γυναίκες που θέλουν να γίνουν μητέρες και αντιμετωπίζουν δυσκολία, να συνεχίσουν να προσπαθούν.
Όπως είπε: «Είχα τρεις αποβολές, μία πριν την κόρη μου και δύο μετά. Την πρώτη δεν την πήρα πολύ σοβαρά γιατί ήμουν πολύ νέα, είκοσι χρονών, και έλεγα ότι έχω χρόνο μπροστά μου. Το άγχος πάντα με επηρεάζει αρνητικά. Το μήνυμά μου στις γυναίκες είναι ότι ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει, ξεπερνιέται, αρκεί να το θέλουμε και να παλέψουμε γι’ αυτό. Χωρίς προσπάθεια, δεν γίνεται τίποτα».
Σε άλλο σημείο, η Στέλλα Κονιτοπούλου αναφέρθηκε στην κόρη της και στην απόφασή της να μην ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι: «Εγώ πάντα τη στήριζα να εξερευνήσει, αλλά ποτέ δεν ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, αν και έκανε μουσικές σπουδές και ξέρει από μουσική, γιατί είναι φιλόμουση. Τελικά, ακολούθησε τον δικό της δρόμο, με καλλιτεχνική τάση σε αυτό που κάνει σήμερα. Πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να επιλέγουν μόνα τους τον δρόμο τους για να είναι ευτυχισμένα, όπως κι εγώ αγάπησα αυτό που έκανα και είμαι χαρούμενη. Η Αγγελική σπούδασε Ιστορικό Αρχαιολογικό και έκανε μάστερ στη μουσειολογία».
