Γιώργος Καράβας: Έχω ξεκινήσει από το μηδέν, κατάγομαι από μια οικογένεια που δεν ήταν φτωχή ούτε πλούσια
Το μοντέλο και παρουσιαστής του «Exathlon» μίλησε για τις σπουδές του στην αθλητική δημοσιογραφία και για το μόντελινγκ
Μια αναδρομή στο παρελθόν και στα πρώτα του βήματα στον χώρο της μόδας έκανε ο Γιώργος Καράβας, δηλώνοντας πως στηρίχτηκε στις δικές του δυνάμεις, ξεκινώντας από το μηδέν, μιας και η οικογένειά του δεν ήταν εύπορη αλλά ούτε και φτωχή, όπως είπε.
Το μοντέλο που έχει αναλάβει την παρουσίαση του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ «Exathlon», παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» και μεταξύ άλλων μίλησε για το μόντελινγκ και τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, ιδίως για έναν άντρα που ανήκει στον συγκεκριμένο χώρο.
Όπως είπε: «Δύσκολα ένας άντρας, ιδίως, μπορεί να βιοποριστεί ικανοποιητικά από το μόντελινγκ. Καταρχάς για μένα πια δεν είναι θέμα φύλου. Κάποτε η Ελλάδα είχε πολλές δουλειές για τις γυναίκες μοντέλα. Για τους άντρες δεν ήταν ποτέ εύκολα. Αλλά κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν του έχει έρθει τίποτα εύκολα στη ζωή του. Έχω ξεκινήσει από το μηδέν. Κατάγομαι από μια οικογένεια που ήταν ούτε φτωχή ούτε πλούσια. Οι γονείς μου, μου πρόσφεραν ό,τι μπορούσαν. Κάθε άνθρωπος όμως διανύει μόνος του τη διαδρομή του. Οι τελικές αποφάσεις που καλείσαι να πάρεις για να σπρώξεις τον εαυτό σου να βγει μπροστά, να μείνεις εκεί που είσαι ή να κάνεις ένα βήμα πίσω ανήκουν σε σένα».
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καράβας αναφέρθηκε στις σπουδές του στην αθλητική δημοσιογραφία, δίνοντας έτσι μια απάντηση σε όλους όσοι σχολίασαν την απόφασή του να παρουσιάσει το «Exathlon» ενώ είναι μοντέλο.
Ο ίδιος εξήγησε: «Τελειώνοντας το σχολείο, σπούδασα για δύο χρόνια Αθλητική Δημοσιογραφία. Μετά το πέρας των σπουδών, για ένα εξάμηνο, οκτάμηνο, δεν θυμάμαι ακριβώς, άσκησα το συγκεκριμένο επάγγελμα. Είχα κάνει ρεπορτάζ, είχα πάρει συνεντεύξεις από διάφορους Ολυμπιονίκες –Κόκκα, Μπακογιάννη, Κακλαμανάκη, Λεωνίδη κ.ά.– για μια εκπομπή που παρουσίαζε η Γιάννα Νταρίλη στο δορυφορικό κανάλι της ΕΡΤ για τον απόδημο ελληνισμό. Δεν έχω πολύχρονη εμπειρία, αλλά έχω κάνει αυτή τη δουλειά».
Δεδομένου ότι το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ αποτελεί ένα αθλητικό, τηλεοπτικό event, το μοντέλο πρόσθεσε πως εκτός από τις σπουδές του έχει άμεση σχέση και με τον αθλητισμό: «Όλα μου τα παιδικά χρόνια και η εφηβεία είχαν σχέση με τον αθλητισμό, και μάλιστα με διπλές προπονήσεις. Προσπαθώ να σέβομαι και το σώμα μου και το πνεύμα μου. Συνεχίζω να είμαι αθλητής, όχι στο επίπεδο που ήμουν πιο νέος, αλλά τέσσερις με πέντε φορές την εβδομάδα φροντίζω να κάνω κάτι για το σώμα μου. Έχω αναφερθεί ξανά σε αυτή την περίοδο, αλλά – δικαιολογημένα, αν με ρωτάς – η βαρύτητα έπεφτε στο άλλο κομμάτι, όπου είχα κάνει μια πορεία τα τελευταία χρόνια».
