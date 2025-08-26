Το Exathlon κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ την Κυριακή 31 Αυγούστου
Στις 21:00, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα - Δείτε το τρέιλερ
Η νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ ξεκινά με το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event. Το Exathlon κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21:00 με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα και φέρνει στις οθόνες μας τις πιο θεαματικές και δυνατές δοκιμασίες.
Είκοσι αθλητές και αθλήτριες σε επικές αναμετρήσεις! Αθλητές που γνωρίζουμε καλά και έχουν διακριθεί για το πάθος και την αγωνιστικότητά τους. Τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξουν πίστα. Παλιοί αντίπαλοι συναντιούνται σε νέο πεδίο μάχης. Η πρόκληση είναι μεγάλη, το Exathlon τους περιμένει. Ξέρουμε καλά ποιοι είναι και ήρθε η ώρα να μάθουμε τι μπορούν να κάνουν!
Δείτε το τρέιλερ
Δύο μόνο θα καταφέρουν να κερδίσουν την πρώτη θέση και να αναδειχθούν κορυφαία αθλήτρια και κορυφαίος αθλητής του πρώτου Exathlon της Ελλάδας! Δύο ομάδες, δύο χρώματα, ένας στόχος: η νίκη. Οι Μπλε και οι Πορτοκαλί είναι έτοιμοι να μας προσφέρουν θεαματικές στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις!
