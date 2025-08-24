Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η τελευταία ανάρτησή της στο Instagram έξι μήνες πριν φύγει από τη ζωή
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η τελευταία ανάρτησή της στο Instagram έξι μήνες πριν φύγει από τη ζωή
Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη πέθανε στα 41 της χρόνια έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο
Έξι μήνες πριν φύγει από τη ζωή ήταν η τελευταία ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου στο Instagram. H σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη πέθανε στα 41 της χρόνια νικημένη από τον καρκίνο.
Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το βράδυ του Σαββάτου 23 Αυγούστου. Η σύντροφος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί.
Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε μιλήσει για την περιπέτεια της υγείας της στα social media. Στην τελευταία φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει, στις 20 Φεβρουαρίου, κοιτούσε χαμογελαστή τον φακό γράφοντας «μια μικρή υποψία ροζ».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ήταν αρκετά ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας φωτογραφίες τόσο με τον εαυτό της, όσο και με αγαπημένα της πρόσωπα. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2024 είχε ευχηθεί στον σύντροφό της για τα γενέθλιά του μέσα από κοινά στιγμιότυπά τους γράφοντας «χρόνια πολλά στον Άνθρωπο μου!».
Οι αποδράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελούσαν μία αγαπημένη της συνήθεια. Μέσα από το προφίλ της στο Instagram κοινοποιούσε ευχάριστες στιγμές της, ενώ δεν έλειπαν και οι πόζες της με μαγιό στη θάλασσα.
