Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε σύντομη απόδραση στην Κίμωλο: «Ένα μικρό μυστικό στο Αιγαίο»
Το μοντέλο και παρουσιάστρια συνεχίζει τις διακοπές της στις Κυκλάδες
Σύντομη απόδραση στην Κίμωλο έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αναδεικνύοντας το νησί των Κυκλάδων ως «μικρό μυστικό του Αιγαίου».
Το μοντέλο και παρουσιάστρια βρισκόταν τις προηγούμενες ημέρες στη Μύκονο και μέσα από δημοσίευση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Κίμωλο, όπου συνάντησε μια φίλη της.
Ενθουσιασμένη με την τοποθεσία και την ενέργεια του νησιού, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κοινοποίησε τόσο εικόνες με την παρέα της, ενώ πόζαρε και μόνη της, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε: «Κίμωλος. Ένα μικρό μυστικό στο Αιγαίο. Ήσυχη, τρυφερή, με χαμόγελα ανθρώπων που σε κάνουν να νιώθεις πως ανήκεις εδώ από πάντα. Σοκάκια γεμάτα φως, σπίτια ντυμένα στο λευκό, χρώματα που σε ταξιδεύουν και νερά τόσο διάφανα που μοιάζουν με όνειρο. Ήρθα λίγες μέρες να βρω τη φίλη μου και ένιωσα ξανά όλη τη μαγεία της».
Δείτε την ανάρτησή της
