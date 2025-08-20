Ηλιάνα ΠαπαγεωργίουQ Οι μέρες και νύχτες της στη Μύκονο - Δείτε φωτογραφίες
Αντί για το ροζ, αυτή τη φορά πρωταγωνιστεί το τιρκουάζ της θάλασσας

Στη Μύκονο παραμένει για τις διακοπές της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου προκειμένου να πάρει τις τελευταίες «ανάσες» πριν την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Ενώ πριν λίγα 24ωρα το μοντέλο είχε επιλέξει να κυριαρχήσει το ροζ στις φωτογραφίες που ανήρτησε στο Instagram, το απόγευμα της Τρίτης άλλαξε χρώμα.

Αυτή τη φορά στα καρέ κυριαρχεί το τιρκουάζ χρώμα της θάλασσας με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να βάζει στην ανάρτηση και ένα emoji μπλε καρδιάς.

Δείτε το άλμπουμ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από τις «ημέρες και τις νύχτες στη Μύκονο», όπως έγραψε στο Instagram


