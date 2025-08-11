Νατάσα Θεοδωρίδου για την κόρη της: Είσαι η ευλογία της ζωής μου
Νατάσα Θεοδωρίδου για την κόρη της: Είσαι η ευλογία της ζωής μου
Η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα γενέθλιά της Ανδριάνας Φουστάνου
Ευλογία της ζωής της χαρακτήρισε η Νατάσα Θεοδωρίδου την κόρη της, Ανδριάνα, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στα social media. Η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να στείλει και δημόσια τις ευχές της στην κορη της για τα γενέθλιά της, δηλώνοντας παράλληλα περήφανη για εκείνη.
Αφού δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία της Ανδριάνας Φουστάνου, η Νατάσα Θεοδωρίσου έγραψε στην ανάρτησή της: «Χρόνια σου πολλά Αντριάνα μας, λουλούδι μου πολύχρωμο αστέρι μου φωτεινό, καλόκαρδο πλάσμα μου να έχεις χρόνια πολλά γεμάτα υγεία, χαμόγελα, έρωτες και μια καρδιά γεμάτη όνειρα. Είσαι η ευλογία της ζωής μου και είμαι περήφανη για σένα κάθε μέρα. Σ’ αγαπάω».
Δείτε την ανάρτησή της
