Τα Φιλαράκια: Ηθοποιός μίλησε για τη ρατσιστική συμπεριφορά που δέχτηκε συνάδελφός του στα γυρίσματα

Ο Τζέιμς Χονγκ

Κλείσιμο

Ο ηθοποιόςαποκάλυψε ότι υπήρξε μάρτυρας ρατσιστικής συμπεριφοράς στα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς «Τα Φιλαράκια» . Σε συνέντευξή του στο podcast «Pod Meets World», αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του επεισοδίου της τρίτης σεζόν, «The One With the Ultimate Fighting Champion».Ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον χαρακτήρα Φιλ, υποστήριξε ότι ο συμπρωταγωνιστής του,, που έπαιξε τον προπονητή πυγμαχίας Χόσι, δέχτηκε έναν ρατσιστικό χαρακτηρισμό από μέλος της παραγωγής. «Ο βοηθός σκηνοθέτη τον φώναζε στο σετ και ουσιαστικά, έλεγε "πού στο διάολο είναι ο Ανατολίτης; Φέρτε τον Ανατολίτη"», περιέγραψε ο Στιβ Παρκ.Ο ηθοποιός, γνωστός και από τη συμμετοχή του στην ταινία «Fargo», τόνισε πως στη δεκαετία του ’90 οι ρατσιστικοί χαρακτηρισμοί ήταν κάτι «φυσιολογικό» στη βιομηχανία του θεάματος και πως δεν ήταν η πρώτη φορά που γινόταν μάρτυρας τέτοιου περιστατικού. «Κανείς δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να διορθώσει ή να επισημάνει κάτι. Ήταν απλώς φυσιολογική συμπεριφορά», ανέφερε.Ο ίδιος αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με το Σωματείο Ηθοποιών των ΗΠΑ (Screen Actors Guild) για το σχόλιο που ακούστηκε, αλλά η συνδικαλιστική ένωση του συνέστησε να στείλει επιστολή στους Los Angeles Times. Ο ίδιος απέστειλε μια επιστολή στην εφημερίδα και αν και κάποιοι δημοσιογράφοι τον προσέγγισαν, το ρεπορτάζ δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Τελικά, δημοσιοποίησε το άρθρο του ως ανοιχτή επιστολή προς τους αστέρες του Χόλιγουντ μέσω της προσωπικής λίστας επαφών που είχε στο email του.Στο κείμενο, ο Στιβ Παρκ περιέγραψε τα συναισθήματά του σχετικά με το περιστατικό, τονίζοντας την απουσία διαφορετικότητας στον χώρο του θεάματος. «Με βάση την ατμόσφαιρα στο σετ, δεν ένιωθα ασφαλής να πω κάτι. Εξάλλου, σε ένα συνηθισμένο σετ του Χόλιγουντ, το να βρεις ένα άτομο με τέτοια καταγωγή είναι σαν να προσπαθείς να βρεις τον Γουόλντο», είχε γράψει τότε.Ο κωμικός, ο οποίος είχε εμφανιστεί και στη δεύτερη σεζόν της σειράς στο επεισόδιο «The One With the Chicken Pox», χαρακτήρισε το περιβάλλον των γυρισμάτων ως «τοξικό». Εξήγησε μάλιστα, πως η αυξημένη του ευαισθησία σε ζητήματα ρατσισμού στο Χόλιγουντ τον έκανε να νιώσει τόσο «θυμωμένος» που αποφάσισε να απομακρυνθεί από την υποκριτική. «Δεν ένιωθα καμία ελευθερία. Δεν είχα ιδέα τι θα έκανα, αλλά αποφάσισα να αποσυρθώ. Είπα σε όλους "δεν ξαναπαίζω"», δήλωσε.Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα επέστρεψε στη βιομηχανία, συμμετέχοντας στην indie ταινία «Rocket Science» το 2007, ενώ το 2023 εμφανίστηκε στην ταινία του Γουές Άντερσον, «Asteroid City». Η πιο πρόσφατη συμμετοχή του είναι στον ρόλο του Πράκτορα Ζικ στην ταινία «Mickey 17».