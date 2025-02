Ράιαν Ρέινολντς: Πώς το αστείο του στην 50ή επέτειο του SNL μπορεί να επηρεάσει τη δίκη του Τζάστιν Μπαλντόνι και της Μπλέικ Λάιβλι

Κλείσιμο

Η νομική ομάδα του Τζάστιν Μπαλντόνι ενδέχεται να χρησιμοποιήσει το αστείο που έκανε ο Ράιαν Ρέινολντς κατά τη διάρκεια της ειδικής επετειακής εκπομπής «SNL 50» σχετικά με τη δικαστική διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι , στην υπεράσπιση του σκηνοθέτη.Ο Ράιαν Ρέινολντς μαζί με τη σύζυγό του, Μπλέικ Λάιβλι, έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί την Κυριακή, εν μέσω της νομικής διαμάχης που αφορά την ταινία «It Ends With Us» με τον γνωστό ηθοποιό να σχολιάζει την κατάσταση, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης εμφάνισής του στο σόου. Όταν ρωτήθηκε πώς είναι, ο πρωταγωνιστής του Deadpool απάντησε με χιούμορ: «Υπέροχα! Γιατί, τι έχετε ακούσει;».Ενώ οι παρευρισκόμενοι στο στούντιο γέλασαν, πολλοί τηλεθεατές θεώρησαν ότι οι καταγγελίες που έκανε η Μπλέικ Λάιβλι εις βάρος του Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση, εκβιασμό και δυσφήμιση δεν θα έπρεπε να αποτελούν αφορμή για αστεία, κάτι με το οποίο φαίνεται να συμφωνεί η νομική ομάδα του σκηνοθέτη.«Είναι πολύ πιθανό η νομική ομάδα του Τζάστιν Μπαλντόνι να χρησιμοποιήσει αυτή τη δημόσια εμφάνιση προς υπεράσπισή του», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον του στην Page Six, προσθέτοντας: «Ο Τζάστιν Μπαλντόνι αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη αγωγή με απόλυτη σοβαρότητα και δεν επιχειρεί να την γελοιοποιήσει δημόσια».Αν και δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα ενσωματώσουν οι δικηγόροι του τη συγκεκριμένη εμφάνιση στο επιχείρημά τους, και τα δύο μέρη είχαν προηγουμένως προειδοποιηθεί να αποφεύγουν δηλώσεις ή ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν κάποιους ενόρκους.Το ίδιο άτομο σημείωσε ότι δεν ήταν μόνο οι υποστηρικτές του Τζάστιν Μπαλντόνι που προβληματίστηκαν από το σχόλιο του Ράιαν Ρέινολντς. «Στο Χόλιγουντ, πολλοί πιστεύουν ότι η απόφαση του ζευγαριού να παραβρεθεί στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια του 'SNL' δεν ήταν σωστή. Υπάρχει η άποψη ότι θα έπρεπε να είχαν αποφύγει την παρουσία τους εκεί», ανέφερε.Παρά τις αντιδράσεις, άλλο άτομο αποκάλυψε ότι ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι δεν μετανιώνουν για την επιλογή τους να παραβρεθούν στο σόου. «Ήταν από τους τελευταίους που έφυγαν από το Studio 8H και η Μπλέικ, αν και αρχικά διστακτική, τελικά χάρηκε που πήγε και πέρασε πολύ καλά», είπε, συμπληρώνοντας: «Δεν είχαν λόγο να κρυφτούν, ούτε να απουσιάσουν».Τον Δεκέμβριο του 2024, η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε καταγγελία κατά του Μπαλντόνι, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «It Ends With Us». Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο σκηνοθέτης επιχείρησε να καταστρέψει τη φήμη της μέσω μιας στοχευμένης εκστρατείας, κάτι που περιγράφεται και σε άρθρο των New York Times.Λίγες εβδομάδες αργότερα, η ηθοποιός υπέβαλε επίσημη μήνυση σε βάρος του Τζάστιν Μπαλντόνι, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, παραβίαση σύμβασης, ηθελημένη πρόκληση συναισθηματικής οδύνης και παραβίαση ιδιωτικής ζωής.Από την πλευρά του, εκείνος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και απάντησε με αγωγή ύψους 400 εκατ. δολαρίων για δυσφήμιση και εκβιασμό σε βάρος του Ρέινολντς, της Λάιβλι και της ομάδας δημοσίων σχέσεών τους. Ο σκηνοθέτης υποστηρίζει ότι η Λάιβλι εκβίασε τον ίδιο και ανέλαβε τον έλεγχο της ταινίας, ενώ τους κατηγορεί επίσης για παραβίαση ιδιωτικότητας, παραβίαση της καλής πίστης στις συμβατικές σχέσεις και παρεμπόδιση συμβατικών σχέσεων.Επιπλέον, ο Μπαλντόνι υπέβαλε μήνυση ύψους 250 εκατ. δολαρίων κατά των New York Times, κατηγορώντας την εφημερίδα για σκόπιμη παραποίηση επικοινωνιών, ώστε να παραπλανηθεί το κοινό. Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026, με τους δικηγόρους των δύο πλευρών να έχουν πάνω από έναν χρόνο για να προετοιμάσουν τις υποθέσεις τους.Shutterstock