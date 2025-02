Τζάστιν Μπαλντόνι: Δεν θα βρουν τίποτα, απαντά ο δικηγόρος του για το αίτημα της Μπλέικ Λάιβλι για άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Οι νομικοί εκπρόσωποι του Τζάστιν Μπαλντόνι κατηγόρησαν την ομάδα της Μπλέικ Λάιβλι για τις προσπάθειές της να αποκτήσει πρόσβαση στο τηλεφωνικό του απόρρητο , εν μέσω της συνεχιζόμενης νομικής τους διαμάχης.Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό Us Weekly, ο Μίτσελ Σούστερ, δικηγόρος του 41χρονου σκηνοθέτη και της εταιρείας παραγωγής του Wayfarer Studios, απέστειλε επιστολή στον δικαστή την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου. Στην επιστολή, επέκρινε τη νομική ομάδα της Μπλέικ Λάιβλι για την έκδοση κλητεύσεων προς πολλές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ζητώντας αρχεία κλήσεων και μηνυμάτων «που ανήκουν στα εμπλεκόμενα μέρη του Wayfarer» αλλά και σε «διάφορα άτομα που δεν σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση».Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι κλητεύσεις απαιτούσαν αρχεία κλήσεων, μηνυμάτων, δεδομένων και στοιχεία τοποθεσίας. «Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς το μέγεθος της εισβολής που επιχειρείται με αυτές τις κλητεύσεις. Πρόκειται για αστική δίκη, όχι για ποινική υπόθεση, και η πλευρά της Λάιβλι δεν είναι το FBI», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οι κλητεύσεις ζητούν το πλήρες ιστορικό κλήσεων και μηνυμάτων των εμπλεκομένων για αρκετά χρόνια, ανεξαρτήτως αποστολέα, παραλήπτη ή περιεχομένου. Επιπλέον, περιλαμβάνουν δεδομένα πραγματικού χρόνου για την τοποθεσία τους, αλλά και το ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο».Ο δικηγόρος του Τζάστιν Μπαλντόνι υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπτό όριο συλλογής αποδεικτικών στοιχείων. Τόνισε, μάλιστα, ότι, ενώ η ομάδα του δεν αντιτίθεται στην αξιοποίηση εργαλείων αναζήτησης από τρίτους, θεωρεί απαραίτητο να γίνεται στο πλαίσιο της νομιμότητας. «Η πλευρά του Wayfarer ανησυχεί βαθιά για το ενδεχόμενο εκφοβισμού τρίτων προκειμένου να αποκαλύψουν πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τη δίκη, όπως συζυγικές συνομιλίες, ιατρικά δεδομένα, επικοινωνίες με δικηγόρους και δεδομένα τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο», επισήμανε ο Σούστερ και πρόσθεσε: «Πρόκειται για κατάχρηση της διαδικασίας συλλογής αποδείξεων, η οποία, αν γίνει αποδεκτή, θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο».Στην επιστολή του, ανέφερε επίσης πως έγινε προσπάθεια συνεννόησης των εταιρειών με την πλευρά της Μπλέικ Λάιβλι, χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία. Ζήτησε, επομένως, την παρέμβαση του δικαστή, καθώς ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είχαν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμορφωθούν με τα αιτήματα των κλητεύσεων.Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι ξεκίνησε μετά τη συνεργασία τους στην ταινία It Ends With Us το 2024. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η ηθοποιός κατέθεσε αγωγή εναντίον του συμπρωταγωνιστή της, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, συναισθηματική κακοποίηση και άλλα αδικήματα. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και απάντησε με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση, ζητώντας αποζημίωση ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων από την ηθοποιό, τον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς και τη δημοσιογράφο Λέσλι Σλόουν.Όπως επιβεβαίωσε το Us Weekly, η νομική ομάδα της Μπλέικ Λάιβλι ζήτησε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του Τζάστιν Μπαλντόνι, του παραγωγού Τζέιμι Χιθ και του συνεργάτη του Wayfarer Studios, Στιβ Σαρόουιτς, προκειμένου να εντοπίσει αποδείξεις για φερόμενη εκστρατεία δυσφήμισης της ηθοποιού. «Τα τηλεφωνικά αρχεία όλων των κατηγορουμένων θα αποκαλύψουν το δίκτυο των ατόμων που ενεπλάκησαν στη δυσφήμιση της κυρίας Λάιβλι», δήλωσε εκπρόσωπος της ηθοποιού. «Αυτά τα αρχεία θα προσφέρουν κρίσιμα και αδιάψευστα στοιχεία για το ποιοι συμμετείχαν, καθώς και πότε, πού και πώς εκπονήθηκε και εκτελέστηκε το σχέδιο εκδίκησης».Σε απάντησή του, ο Μπράιαν Φρίντμαν, συνήγορος του Μπαλντόνι, υπογράμμισε ότι η κλήτευση τηλεφωνικών αρχείων είναι συνήθης πρακτική στη νομική διαδικασία. «Το ασυνήθιστο είναι το εύρος των πληροφοριών που ζητά η πλευρά της Λάιβλι. Απαιτούν πλήρη πρόσβαση σε κλήσεις, μηνύματα, αρχεία δεδομένων και τοποθεσίας για τα τελευταία 2,5 χρόνια, χωρίς να ενδιαφέρονται για την ταυτότητα του αποστολέα ή το περιεχόμενο», τόνισε. «Αυτή η εκτεταμένη αναζήτηση αποδεικνύει την απέλπιδα προσπάθειά τους να βρουν έρεισμα στις αβάσιμες κατηγορίες τους. Δεν θα βρουν τίποτα».: Shutterstock