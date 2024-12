Τα αποκαλυπτικά περιστατικά ανάμεσα σε Λάιβλι - Μπαλντόνι: Μπήκε στο καμαρίνι της ενώ ήταν γυμνή, είχε κόλλημα με το σώμα της

H απάντηση του Τζάστιν Μπαλντόνι





Η ρήξη στη σχέση της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι

Ο δικηγόρος του Τζάστιν Μπαλντόνι,, σε μία δήλωση στους New York Times, καταδίκασε τις κατηγορίες της Μπλέικ Λάιβλι ως ψευδείς και εξωφρενικές, θεωρώντας τις μια απέλπιδα προσπάθεια βελτίωσης της φήμης της.Παράλληλα, ανέφερε ότι τα Wayfarer Studios προσέλαβαν ειδικό δημοσίων σχέσεων λόγω των υποτιθέμενων απειλών και απαιτήσεων της Λάιβλι, που περιλάμβαναν την άρνηση συμμετοχής της στην ταινία και απειλές για την αποτυχία της, εάν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά της.Πιο αναλυτικά δήλωσε: «Είναι ντροπή που η κυρία Λάιβλι και οι εκπρόσωποί της θα έκαναν τόσο σοβαρές και κατηγορηματικά ψευδείς κατηγορίες εναντίον του κυρίου Μπαλντόνι, της Wayfarer Studios και των εκπροσώπων της».Ο δικηγόρος του Μπαλντόνι χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Λάιβλι στην καταγγελία «ακόμη μια απέλπιδα προσπάθεια να ''διορθώσει'' την αρνητική της φήμη που προέκυψε από τα δικά της σχόλια και πράξεις», προσθέτοντας στο ότι «αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς ψευδείς και εξωφρενικοί με σκοπό να πληγώσουν δημόσια τον κύριο Μπαλντόνι».Επίσης, ο Φρίντμαν είπε ότι τα Wayfarer Studios «πήραν την απόφαση να προσλάβουν προληπτικά έναν ειδικό δημοσίων σχέσεων πριν από την καμπάνια μάρκετινγκ της ταινίας λόγω υποτιθέμενων απαιτήσεων και απειλών από την κυρία Λάιβλι κατά τη διάρκεια της παραγωγής, οι οποίες περιλάμβαναν ότι δεν θα εμφανιστεί στο πλατό, απειλώντας να μην προωθήσει την ταινία και οδηγώντας τελικά στην αποτυχία της, αν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά της».Ωστόσο, σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα, η Λάιβλι ισχυρίζεται ότι ο Μπαλντόνι ήταν αυτός που έκανε τα πράγματα αφόρητα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ισχυρίζεται ότι «τα πράγματα έγιναν τόσο άσχημα που υπήρξε μια συνάντηση όλων των ανδρών για να αντιμετωπιστεί αυτό που ισχυρίζεται ότι ήταν ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον».Οι αναφορές για τη συμπεριφορά του Μπαλντόνι ήρθαν στην επιφάνεια νωρίτερα φέτος, όταν η Daily Mail δημοσίευσε έναάρθρο στο οποίο ισχυριζόταν ότι ο Μπαλντόνι ήταν «σοβινιστής» και «οριακά κακοποιητικός» στα γυρίσματα του It Ends with Us.Την ίδια μέρα, η Page Six ανέφερε ότι ο Μπαλντόνι δημιούργησε μια «εξαιρετικά δύσκολη» ατμόσφαιρα στα παρασκήνια για όλο το καστ.Τον περασμένο Σεπτέμβριο δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ρήξη στη σχέση της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπλαντόνι μετά την παραγωγή της ταινίας, καθώς οι δύο ηθοποιοί είχαν διαφορετικές απόψεις για το τελικό αποτέλεσμα.Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο σκηνοθέτης και συμπρωταγωνιστής της Λάιβλι την έκανε να αισθανθεί άβολα με το σώμα της, ενώ μέλη του καστ είχαν αναφέρει πως επικρατούσε αμηχανία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.Ενώ η Λάιβλι και ο Μπαλντόνι δεν είχαν μιλήσει δημοσίως για τη φημολογούμενη διαμάχη τους, το Variety είχε επιβεβαιώσει ότι η ένταση μεταξύ τους ήταν αληθινή.Μια νέα αναφορά από το People είχε αποκαλύψει επίσης ότι η Λάιβλι ήταν «έκπληκτη και αναστατωμένη» για το πώς είχε εξελιχθεί η όλη κατάσταση.Αρχικά η 37χρονη ηθοποιός σύμφωνα με το άρθρο, ένιωσε πολύ ευάλωτη. Κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας, «δεν πέρασε ούτε μια μέρα που να μην βρέθηκε στις ειδήσεις με αρνητικό τρόπο», είχε αναφέρει πηγή, προσθέτοντας ότι δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιου είδους δράματα.Η Λάιβλι «ήταν αρκετά έκπληκτη με τις αντιδράσεις και το δράμα» και η κατάσταση «της φάνηκε εκτός ελέγχου». Όμως, όσα συνέβησαν, δεν την αποθάρρυναν από το να εξερευνήσει νέα projects, με την πηγή να είχε προσθέσει ότι «απολαμβάνει να δουλεύει και θα συνεχίσει να προωθεί έργα για τα οποία είναι ενθουσιασμένη».Οι πρώτες φήμες για την κακή σχέση των δύο ηθοποιών ξεκίνησαν, όταν οι χρήστες των social media παρατήρησαν ότι η Λάιβλι και ο Μπαλντόνι δεν πόζαραν ποτέ μαζί στο κόκκινο χαλί.Την ίδια στιγμή, διαπίστωσαν πως αν και ο Μπαλντόνι ακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλο το καστ της ταινίας αλλά και τη συγγραφέα, Colleen Goover, εκείνοι δεν τον ακολουθούν.Αργότερα, το The Hollywood Reporter επιβεβαίωσε στις αρχές Αυγούστου ότι η ρήξη μεταξύ της Λάιβλι, η οποία διετέλεσε και παραγωγός της ταινίας και του Μπαλντόνι ήταν πραγματική.Φωτογραφία: Shutterstock