Ο Τζόνι Κας στο άγαλμα το οποίο φιλοτέχνησε ο Κέβιν Κρέσε, απεικονίζεται να κρατά μια Βίβλο και να έχει περασμένη μια κιθάρα στον ώμο. Η επιγραφή του αγάλματος αναφέρει: «τραγουδιστής, τραγουδοποιός, καλλιτέχνης και ανθρωπιστής».«Αυτός ο άνθρωπος ήταν μια ζωντανή ιστορία λύτρωσης. Βρέθηκε αντιμέτωπος με το σκοτάδι και το συνάντησε με αγάπη» είπε η Ροζάν Κας. «Ήταν παθιασμένος στο έργο του για τα δικαιώματα των κρατουμένων, τα δικαιώματα των ιθαγενών Αμερικανών, για τα φτωχά παιδιά και για όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και των οποίων οι προοπτικές ήταν αμυδρές» υπογράμμισε.Ο καλλιτέχνης της κάντρι μουσικής Τζόνι Κας, ο οποίος πέθανε το 2003, συνέθεσε περισσότερα από 600 τραγούδια στη διάρκεια της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων επιτυχιών, όπως το Folsom Prison Blues, Don't Take Your Guns to Town και I Walk the Line. Κατά τη διάρκεια της 45χρονης καριέρας του ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός κυκλοφόρησε περισσότερα από 70 άλμπουμ και κέρδισε 11 βραβεία Grammy.