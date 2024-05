Μπρουκ Σιλντς: Συμπληρώνονται 23 χρόνια γάμου με τον έρωτα της ζωής μου, έγραψε για την επέτειό της

Κλείσιμο

γιόρτασε την επέτειο του γάμου της με μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.Η 58χρονη ηθοποιός δημοσίευσε μερικές σπάνιες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κρις Χέντσι. Το ζευγάρι, που σήμερα έχει δύο κόρες, τη Ρόουαν Φράνσις και την Γκρίερ Χάμοντ, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2001.Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Σιλντς έγραψε: «Σήμερα συμπληρώνονται 23 χρόνια γάμου με τον έρωτα της ζωής μου. Ακόμα ενθουσιάζομαι που δίπλα σου, Χέντσι».Ο Χέντσι είναι Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός ταινιών και σεναριογράφος. Είναι περισσότερο γνωστός για τη δημιουργική συνεργασία του με τον Γουίλ Φέρελ, συμπεριλαμβανομένης της συνδημιουργίας της ιστοσελίδας Funny or Die και των σεναρίων για πολλές ταινίες του Φέρελ, όπως τα «Land of the Lost», «The Other Guys» και «The Campaign».