Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται αυτές τις ημέρες οπροκειμένου να παρουσιάσει στην ελληνική ομογένεια σε ειδική εκδήλωση τη σειρά Maestro αύριο Τετάρτη 15 Μαρτίου.Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη πραγματοποιεί την εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Capital Link των Νικόλα και«Η ιδιαίτερη και ποιοτική σειρά επιλέχθηκε από το Netflix και έτσι έγινε η πρώτη ελληνική τηλεοπτική σειρά που μέσα από το world streaming. H ελληνική γλώσσα και ο σύγχρονος πολιτισμός μας θα ταξιδέψουν παγκοσμίως ανοίγοντας τον δρόμο και σε άλλους Έλληνες δημιουργούς. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα και οι Παξοί θα γίνουν must προορισμός για τους ξένους τουρίστες», δήλωσε στο protothema.gr ηΚατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει προβολή του teaser της σειράς, και στη συνέχεια ο δημιουργός της θα απαντήσει σε ερωτήσεις των προσκεκλημένων. Η εκδήλωση θα κλείσει με δεξίωση κοκτέιλ όπως ενημερώνουν οι διοργανωτές.Η σειρά «Maestro» γνωστή και ως «Maestro in Blue» θα προβληθεί παγκοσμίως στο Netflix την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023.Η ιστορία διαδραματίζεται στο νησί των Παξών και έχει ως κεντρικό ήρωα, έναν μουσικό, τον Ορέστη, ο οποίος προσκαλείται στο μικρό νησί μετά την πανδημία για να διοργανώσει ένα μουσικό φεστιβάλ με τους κατοίκους του νησιού. Σύντομα, όμως, έρχεται αντιμέτωπος με την κλειστή κοινωνία και βρίσκεται μπλεγμένος σε μια απρόσμενη ιστορία αγάπης.Η σειρά «Maestro» γνωστή και ως «Maestro in Blue» είναι παραγωγή του MEGA TV, δημιουργία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και πρωταγωνιστές τους:και