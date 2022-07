Avengers:

Το « Top Gun: Maverick » άγγιξε την κορυφή με τις εισπράξεις του, που ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο.Η τελευταία κινηματογραφική κυκλοφορία του Τομ Κρουζ είναι πλέον η ένατη με τις υψηλότερες εισπράξεις ταινία όλων των εποχών στο εγχώριο box office. Το «Maverick», σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας του 1986 « Top Gun », έχει εισπράξει σχεδόν 650 εκατομμύρια δολάρια μόνο στις ΗΠΑ και πρόκειται για ένα κατόρθωμα που έχουν επιτύχει ελάχιστες ταινίες.Μόλις την περασμένη εβδομάδα η ταινία ξεπέρασε το « The Avengers » του 2012 και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής για να ξεφύγει από το νούμερο 8 και 7 της λίστας «Jurassic World» και «Titanic», αντίστοιχα.Star Wars: The Force Awakens (936,6 εκατομμύρια δολάρια)Avengers: Endgame (858,3 εκατομμύρια δολάρια) Spider-Man: No Way Home (804,7 εκατομμύρια δολάρια) Avatar (760,5 εκατομμύρια δολάρια)Black Panther (700,4 εκατομμύρια δολάρια)Infinity War (678,8 εκατομμύρια δολάρια) Τιτανικός (659,3 εκατομμύρια δολάρια)Jurassic World (653,4 εκατομμύρια δολάρια)Top Gun: Maverick (635,5 εκατομμύρια δολάρια από τις 25 Ιουλίου 2022)The Avengers (623,3 εκατομμύρια δολάρια)Παρά την επιτυχημένη κινηματογραφική πορεία του ηθοποιού με ταινίες που άφησαν εποχή με τις εισπράξεις τους όπως το « Mission: Impossible » και το «War of the Worlds» του 2005, το «Top Gun: Maverick» είναι η πρώτη ταινία στην 40χρονη καριέρα του Κρουζ με εισπράξεις πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.Top Gun: Maverick (1,28 δισ. δολάριααπό τις 25 Ιουλίου 2022)Mission: Impossible – Fallout (791,6 εκατομμύρια δολάρια)Mission: Impossible – Ghost Protocol (694,7 εκατομμύρια δολάρια)Mission: Impossible – Rogue Nation (682,7 εκατομμύρια δολάρια)War of the Worlds (603,8 εκατομμύρια δολάρια)Mission: Impossible II (546,3 εκατομμύρια δολάρια)Mission: Impossible (457,6 εκατομμύρια δολάρια)The Last Samurai (454,6 εκατομμύρια δολάρια)The Mummy (409,2 εκατομμύρια δολάρια)Mission: Impossible III (398,5 εκατομμύρια δολάρια)