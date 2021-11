Τα πρώτα αποσπάσματα του MadWalk 2021 - Όλα τα εντυπωσιακά acts των καλλιτεχνών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία την Τρίτη 23 Νοεμβρίου, για 11η συνεχόμενη χρονιά, σε ένα ανατρεπτικά δημιουργικό event που ενώνει τη μόδα με τη μουσική, στοΟ μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα, ήταν αφιερωμένος στην εθελοντική προσφορά και στο έργο του Σωματείου. Στηρίζουμε και εμείς την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών και γινόμαστε μέρος της μεγάλης αλυσίδας αγάπης που μετρά ήδη περισσότερους από 120.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών!Στο εντυπωσιακό σκηνικό τουμε παρουσιάστρια τη μοναδικήπαρουσιάστηκαν εντυπωσιακά acts και πρωτότυπα catwalks από δημοφιλείς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μαζί με τις δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands!Το concept τουεπιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο, την τηλεοπτική σκηνοθεσία ανέλαβε ο, Fashion Director ο, σκηνοθεσία στο stage ηArt Director και χορογραφία ηΗ μοναδικήχάρισε ξεχωριστές στιγμές λάμψης, ως παρουσιάστρια του θεσμού που συνδυάζει με κύρος τη μουσική με τη μόδα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε ξανά με κόσμο, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας!Στο opening act της εκδήλωσης ημε την ελληνοαμερικανίδα Evangelia ερμήνευσαν το, το οποίο αποτελεί και το theme songερμήνευσε τοστο catwalk της Lena Katsanidou.μαζί με τηνκαι τηερμήνευσαν τοδιασκευασμένο με την αφρικανική εκδοχή του, παρουσιάζοντας τις δημιουργίες της FILA.Οι δημιουργίες τουπαρουσιάστηκαν με τοκαι το act τηςμε τη Dust & Cream.Τη σκυτάλη πήρε οπου τραγούδησε τοσυνοδεύοντας το catwalk του brand Jack & Jones και jjxx.Στο stage τουερμήνευσε το, ενώ παρουσιάστηκαν οι δημιουργίες του Vassilis Zoulias.Με το remix τηςγια το τραγούδιπου ερμήνευσε η, το κοινό τουγνώρισε μέσω του θεσμού Designer’s lab, ο οποίος δίνει την ευκαιρία σε νέους σχεδιαστές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να συστηθούν στο κοινό, αλλά και το NOW.COM τις δημιουργίες των Ζωή Στεργίου, Vie Revee, Naya Tsalesi, Magda Athanasiou, Nene, Blondiee, Evagelia Kountouri, Sei Unica, Sac n Co, Musa Collection, Hemithea και Klelia Andrali.Στη συνέχεια, ηερμηνεύοντας τοκαι με τη συνοδεία της Swatch παρουσίασε το catwalk του Sotiris Georgiou.Οι δημιουργίες της 5226 series τηςπαρουσιάστηκαν ενώ στο stage συνέπραξαν ομε τηγια το τραγούδιΑκολούθησε η L'Oréal Professionnel Paris με ένα special act με τοννα ερμηνεύει τοΣτη συνέχεια, ησυνόδευσε, ερμηνεύοντας το, το catwalk με τις δημιουργίες του Vrettos Vrettakos.Το «Τελικά» ερμήνευσε οστο GreenWalk by ΔΕΗ, όπου 8 γνωστοί σχεδιαστές δημιούργησαν ρούχα φιλικά προς το περιβάλλον, επαναχρησιμοποιώντας με έμπνευση, ανακυκλώσιμα υλικά όπως: βιοδιασπώμενα καλαμάκια, πλαστικά μαχαιροπήρουνα, χαρτόκουτα, ακατέργαστο γυαλί, οικολογικό μουσαμά και υπολείμματα υφασμάτων.Στη φετινή εκδήλωση οσυνόδευσε το catwalk της Pink Woman με το τραγούδιτραγούδησε τοσε ένα special act με δημιουργίες του Dimitris Petrou, ο οποίος σχεδίασε μια εντυπωσιακή capsule collection χρησιμοποιώντας αποκλειστικά λευκά είδη ΙΚΕΑ για τον εορτασμό των 20 χρόνων της εταιρίας στην Ελλάδα.Στοt ημαζί με τηντραγούδησαν το, παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του brand Bubblegun.με τοέδωσε το ρυθμό στο catwalk της Celia Kritharioti.Στη συνέχεια σε ένα golden act οερμήνευσε το, με τησε μία επιβλητική εμφάνιση-έκπληξη να παρουσιάζει τη νέα συλλογή κοσμημάτων της Doukissa Nomikou που την ονομάζει Stronger Together Collection και την αφιερώνει στη μητέρα της που της έχει διδάξει τη δύναμη του «μαζί»!Το closing act by Serkova Crystal Pure ανέλαβεη οποία με μία fashion statement εμφάνιση ερμήνευσε ένα medley των «καιεπιμελήθηκε τα πιο in fashion hair looks που θα καθορίσουν τα hair trends της επόμενης σεζόν.Η άρτια ομάδα των artists τη, επιμελήθηκε και απογείωσε τα ανεπανάληπτα makeup looks του Madwalk 2021 by Serkova Crystal Pure.Η εταιρίαπου δεν ακολουθεί τάσεις αλλά τις δημιουργεί, δημιούργησε και επιμελήθηκε τα nail looks για όλο το show ταλαντούχων σχεδιαστών αλλά και των συμμετεχόντων καλλιτεχνών.Το Madwalk 2021 by Serkova Crystal Pure θα προβληθεί αποκλειστικά από τοτην Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου.