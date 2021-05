Eurovision 2021: «Φωτιά» η Ελενα Τσαγκρινού - Πέρασε στον τελικό το «El Diablo»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το περιμέναμε και τελικά συνέβη. Η συμμετοχή τηςστον α’ ημιτελικό τηςήταν άκρως εντυπωσιακή.εμφανίστηκε όγδοη στην σειρά και έβαλε φωτιά στη σκηνή μετά από κάποιες αδιάφορες μπαλάντες και μέτρια χορευτικά κομμάτια.Η σκηνική παρουσία ήταν ανάλογη των προσδοκιών που είχαν γεννήσει οι πρόβες και η εικόνα συνολικά ήταν πολύ εντυπωσιακή. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για το εισιτήριο του τελικού…Μετά την παρουσίαση των τραγουδιών, ακολούθησε η ψηφοφορία και η ανάδειξη των πρώτων 10 χωρών που προκρίθηκαν στον τελικό της Eurovision 2021.Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες που προκρίθηκαν είναι οι εξής:-Νορβηγία-Ισραήλ-Ρωσία-Αζερμπαϊτζάν-Μάλτα-Λιθουανία-Κύπρος-Σουηδία-Βέλγιο-ΟυκρανίαEurovision 2021 – A’ Ημιτελικός: Η σειρά εμφάνισης των χωρών01 Λιθουανία – The Roop – «Discoteque»02 Σλοβενία – Άνα Σόκλιτς – «Amen»03 Ρωσία – Μανίζα – «Russian Woman»04 Σουηδία – Tusse – «Voices»05 Αυστραλία – Montaigne – «Technicolour»06 Βόρεια Μακεδονία – Vasil – «Here I Stand»07 Ιρλανδία – Λέσλι Ρόι – «Maps»08 Κύπρος – Έλενα Τσαγκρινού – «El Diablo»09 Νορβηγία – Tix – «Fallen Angel»10 Κροατία – Αλμπίνα Γκρτσιτς – «Tick-Tock»11 Βέλγιο – Hooverphonic – «The Wrong Place»12 Iσραήλ – Έντεν Αλέν – «Set Me Free»13 Ρουμανία – Roxen – «Amnesia»14 Αζερμπαϊτζάν – Efendi – «Mata Hari»15 Ουκρανία – Go_A – «Shum» (Шум)16 Μάλτα – Destiny – «Je me casse»