Eurovision 2021: Η θέση της Κύπρου στα στοιχήματα μια μέρα πριν τον πρώτο ημιτελικό

Τι λένε όμως τα στοιχήματα για τον πρώτο ημιτελικό;

Δέκα χώρες θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό και η Κύπρος φιγουράρει στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Στην κορυφή βρίσκεται η Μάλτα ενώ, σύμφωνα πάντα με τα στοιχήματα, οι άλλες οκτώ χώρες που θα πάρουν την πρόκριση είναι οι Λιθουανία, Ουκρανία, Ρωσία, Σουηδία, Κροατία, Νορβηγία, Ισραήλ και Ρουμανία.









Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τηνθα πραγματοποιηθεί ο πρώτος ημιτελικός της. Ημε τοθα ανέβει στη σκηνή και θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να κερδίσει μια θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision.Λιθουανία – DiscotequeΣλοβενία – AmenΡωσία – Russian WomanΣουηδία – VoicesΑυστραλία – TechnicolourΒόρεια Μακεδονία – Here I StandΙρλανδία – MapsΚύπρος – El DiabloΝορβηγία – Fallen AngelΚροατία – Tick – TockΒέλγιο – The Wrong PlaceΙσραήλ – Set Me FreeΡουμανία – AmnesiaΑζερμπαϊτζάν – Mata HariΟυκρανία – ShumΜάλτα – Je Me Casse