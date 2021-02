The Voice: Λάμψη και αγωνία στον μεγάλο Τελικό που μόλις ξεκίνησε

Στη συλλογή κοσμημάτων Hearts of Georg Jensen που ξεχωρίζει με τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό και την κατασκευαστική δεξιοτεχνία της, ο έρωτας βρίσκει τρόπους να ζωντανέψει!





Λίγο μετά τις 21.00 στονάνοιξε η αυλαία για τον μεγάλο Τελικό του The Voice, και η αγωνία των 9 διαγωνιζομένων που διεκδικούν τη θέση του νικητή, μόλις ξεκίνησε.Η θεαματική εικόνα τηςμαγνήτισε τα βλέμματα των τηλεθεατών, καθώς εμφανίστηκε μία εντυπωσιακή see through μίνι δημιουργία Celia Kritharioti.Τη διεθνώς αναγνωριμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας επέλεξε και ηγια τη δική της εμφάνιση στον τελικό, ενώ ηεμφανίστηκε με αποκαλυπτικό maxi φόρεμα Vrettos Vrettakos.Πάντα εκκεντρικός ο, πρόσθεσε μία... κουκούλα μεσαιωνικού ιππότη στην εμφάνισή του, ενώ ομε ένα κομψό σκούρο πράσινο σμόκιν σακάκι, έδωσε τον κατάλληλο τόνο επισημότητας στη μεγάλη βραδιά του τελικού.