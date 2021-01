Madwalk 2020: Φαντασμαγορικό σόου με μόδα και μουσική - Τα βίντεο της βραδιάς

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c8evbb8e9ljd-se)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c8evyvol3q2p-se)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c8ewba7wdrz5-se)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c8eweve8c69l-se)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c8ewounzjwxt-se)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c8ex1z42c7qh-se)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c8ex5bnr5ebd-se)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c8exkr7dhgft-se)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c8exvdujvtc9-se)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τοπροβλήθηκε χθες βράδυ από το Mega. Ο μοναδικός θεσμός που εδώ και δέκα χρόνια ενώνει τη μουσική και τη μόδα γιορτάζει υποδέχτηκε το 2021 με εντυπωσιακές συνεργασίες! Βίκυ Καγιά λαμπερή και απαστράπτουσα πάνω στη σκηνή του Ολυμπιακού κέντρου ξιφασκίας «πάτησε το κουμπί» για την έναρξη της βραδιάς.Η παρουσιάστρια θυμήθηκε έντονες στιγμές από παλαιότερες διοργανώσεις, όπως την πρώτη πασαρέλα του θεσμού το 2011 που περπάτησε υπό τους ήχους του τραγουδιού «Tonight» και δέκα χρόνια αργότερα η βραδιά ξεκίνησε με το ίδιο τραγούδι και το ίδιο καρδιοχτύπι.Μπορεί η φετινή χρονιά να είναι διαφορετική, όμως η μαγεία ήταν ίδια. Ανατρεπτικά σόου, κομψές δημιουργίες και άφθονη μουσική ήταν εκεί για να υπενθυμίσουν πως τίποτα δεν έχει αλλάξει.Καλλιτέχνες και σχεδιαστές μόδας ένωσαν τις δυνάμεις τους και το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό στη σκηνή.ραπάρει αριστοτεχνικά ανάμεσα στην trap και την εναλλακτική μουσική σκηνή τραγουδώντας στα ελληνικά και τα γαλλικά. Ο σχεδιαστήςμε την φετινή του κολεξιόν δείχνει πόσο τολμάει. Σχεδίασε την συλλογή αυτή ειδικά για τα δέκα χρόνια του MadWalk και το αποτέλεσμα ενθουσιάζει.Έντονα χρώματα, πολυτελή υφάσματα, φιλικά προς το δέρμα και το περιβάλλον, χειροποίητα μακραμέ και animal print στην πιο tailored πασαρέλα. Ίσως η πιο αντισυμβατική συνεργασία της βραδιάς είναι γεγονός.Οι μινιμαλιστικές φόρμες που σχεδιάζει οπροέρχονται από τα γεωμετρικά σχήματα της ιαπωνικής μόδας, την κομψή απλότητα των militaire της δεκαετίας του ’40, τα σχήματα Alpha της δεκαετίας του ’50 και τους όγκους της δεκαετίας του ’60. Το σήμα – κατατεθέν του είναι αναμφίβολα οι πιέτες.ξεχώρισε για την σκηνική του παρουσία, τα φωνητικά του προσόντα και βγήκε νικητής, στις εκρηκτικές live εμφανίσεις του, αλλά και τη συμμετοχή του σε μεγάλα μιούζικαλ, γνωρίζει πώς να «φορτίζει» με ενέργεια την σκηνή.Η τραγουδίστρια και δημιουργός,ερμήνευσε ένα από τα πιο σέξι τραγούδια των ταινιώντο θρυλικόΤο κασμίρ και το μετάξι είναι τα υφάσματα που λατρεύει να χρησιμοποιεί οΟι δημιουργίες του ντύνουν τον άνδρα με ισχυρή αυτοπεποίθηση και άψογο στιλ. Η συλλογή του «Optimistic Recreation» σχεδιάστηκε ειδικά για την βραδιά.θα είναι η φετινή εκπρόσωπος της Eurovision με την Κύπρο. Το στιλ της πάντα εκκεντρικόχθες διασκεύασε μια επιτυχία του 1992, το ξεσηκωτικόλατρεύει τα εικαστικά, την κουλτούρα της μουσικής, την ελληνική μυθολογία και τη «γυαλιστερή» αισθητική των clubs της δεκαετίας του ‘90: αυτές είναι οι πηγές έμπνευσης και δημιουργίας ρούχων και υφασμάτων του σχεδιαστή.και ογνωρίστηκαν στο Λονδίνο τον χειμώνα του 2018 και η αγάπη τους για τη μουσική και τη δημιουργία τους ένωσε.Η κολεξιόνδημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα δέκα χρόνια τουΟ σχεδιαστήςβάζει την υπογραφή του σε μια κολεξιόν με μαύρα αρχιτεκτονικά σύνολα σε διαφορετικές υφές και λάμψεις με φουτουριστική διάθεση, επηρεασμένα από το ανδρόγυνο look των εικόνων του διάσημου φωτογράφου μόδαςπαρουσιάστηκαν στην πασαρέλα και σίγουρα προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα. Η μεγάλη έκπληξη όμως είναι πως ηφόρεσε δημιουργία τουκαι περπάτησε στην πασαρέλα του θεσμού. Η σχεδιάστρια επιστρέφει στο catwalk μετά από δέκα χρόνια απουσίας και εντυπωσιάζει.είναι μια ντίβα παλιάς κοπής, που μοιάζει πως έχει έρθει από άλλη εποχή. Με το ξεχωριστό της ηχόχρωμα τραγουδά το «Ιπποτικό» και πραγματικά δημιουργεί ένα μαγικό και ανεβαστικό αίσθημα πάνω στην σκηνή.Τρεις γενιές σχεδιαστών με όραμα, η σκληρή δουλειά των οποίων οδήγησε τοστη λίστα με τους καλύτερους και ενεργούςοίκους της χώρας μας.με τονείναι τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της σεζόν και όχι άδικα. Κάθε τους εμφάνιση συγκινεί, προκαλεί, εξιτάρει. Tα 100 αριστουργηματικά κουστούμια που σχεδίασαν για την παράσταση «Ο Χορός με τη Σκιά μου» σε σκηνοθεσίακαι τη σαγηνευτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν επί σκηνής κατάφεραν να μαγέψουν το απαιτητικό κοινό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η μόδα του επιτυχημένου διδύμουείναι ένα υπέροχο χάος φτιαγμένο με τα πιο όμορφα υλικά.είναι ένας αυθεντικός ροκ σταρ και έχει δείξει ότι είναι ένας πολυδιάστατος καλλιτέχνης με διαρκώς ανοδική πορεία.Τοείναι συνώνυμο με την εκλεπτυσμένη κομψότητα, το σχεδιασμό που οδεύει στην τελειότητα και την αίγλη. Τα ρούχα 5226 by Celia Kritharioti του οίκου απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν έναν αέρα Υψηλής Ραπτικής στην καθημερινότητά τους και στους άνδρες που αγαπούν το διαχρονικό στιλ και την υψηλή ποιότητα.μετρά δέκα χρόνια καριέρας, είναι μητέρα και είναι μόλις 27 ετών! Σε αυτό το μοναδικό act συστήνεται τελείως διαφορετική σε μια διασκευή που μαγνητίζει. Floral gowns με αναγεννησιακό χαρακτήρα, φουσκωτά μανίκια, μακριά kimono dresses πάνω από ασορτί volumed φορέματα, ασπρόμαυρες δημιουργίες με έξωμα σχέδια ή εντυπωσιακά cleavages, οι δημιουργίες τουπλαισιώνται από καπέλα που θυμίζουν την εποχή του Λουδοβίκου ή ημίψηλα ανδρικά. Κοσμήματα-φιόγκους και μακριά σκουλαρίκια που αντιπροσώπευαν το glamour του προηγούμενου αιώνα από τα χέρια τουΔημιουργίες βγαλμένες από άλλη εποχή με σύγχρονη ματιά.δεν θα μπορούσε να λείψει από το φαντασμαγορικό σόου. Κάθε χρόνο είναι εκεί και δίνει τον καλύτερό της εαυτό επί σκηνής, χορεύοντας και τραγουδώντας, ξετρελαίνοντας τους θαυμαστές της. Η σταρ εμφανίστηκε πάνω στη σκηνή με μια σούπερ αποκαλυπτική και μοναδική δημιουργία της«The stuff of Dreams!». Αυτή είναι η ονομασία που η βρετανική Vogue χάρισε στο ρεπορτάζ το οποίο αναφέρεται στον Haute Couture οίκο με την υπογραφή της Σήλιας Κριθαριώτη. Ένα φόρεμα Celia Kritharioti μοιάζει πάντα βγαλμένο από παραμύθι. Ησε δύσκολους καιρούς κρατάει πολύ ψηλά την «σημαία» της Υψηλής Ραπτικής… Τοείναι συνώνυμο με την εκλεπτυσμένη κομψότητα, το σχεδιασμό που οδεύει στην τελειότητα και την αίγλη. Θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας στο παραπάνω βίντεο.Στο closing act, ο ένας και μοναδικόςερμηνεύει το νέο του single «Τόσα Βράδια» και το ξεχωριστό «Αγαπώ σημαίνει», από το ομώνυμο album του – που έχει σημειώσει ρεκόρ επιτυχιών. The Fashion Music Project με ένα ανατρεπτικό φινάλε, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας!