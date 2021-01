MADWALK 2020: Ο μοναδικός θεσμός που ενώνει τη μουσική με τη μόδα - Φωτογραφίες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το, έρχεται απόψε στις 21:00 αποκλειστικά στο MEGA. Ο μοναδικός θεσμός που ενώνει τη μουσική και τη μόδα γιορτάζει 10 χρόνια και υποδέχεται το 2021 με εντυπωσιακές συνεργασίες!Στο εντυπωσιακό σκηνικό, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, σε ένα ανατρεπτικά δημιουργικό event όπου ησυναντά τηθα παρουσιαστούν μοναδικά acts γεμάτα εκπλήξεις κι ανατροπές από δημοφιλείς καλλιτέχνες μαζί με τις πρωτότυπες δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών. Μεγάλος Χορηγός της βραδιάς είναι η Serkova Crystal Pure. Την επετειακή εκδήλωση των 10 ετών θα παρουσιάσει η κορυφαία, Βίκυ Καγιά και θα μεταδοθεί αποκλειστικά στο MEGA απόψε στις 21:00! Τον παλμό του backstage θα μεταφέρει η Έβελυν Καζαντζόγλου.Το MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project επιμελείται καλλιτεχνικά ο. Τη σκηνοθεσία στο stage αναλαμβάνει ο, την τηλεοπτική σκηνοθεσία οτο Fashion Direction οκαι την επιμέλεια styling οΣτο MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project θα απολαύσουμε, με σειρά εμφάνισης:Την παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα χορούΤηνμε τονσε ένα χριστουγεννιάτικο medley.Τηνσε ένα ανατρεπτικό ντουέτο με τονπου θα ερμηνεύσουν το «Στα Κόκκινα» στο opening act by Serkova Crystal Pure.Στη συνέχεια, ηθα μας συνεπάρει με το «Hold On» στο catwalk τουΤη σκυτάλη θα πάρει οο οποίος στο catwalk τουθα ερμηνεύσει τα κομμάτια του «Big Moves & R.U.E».θα ερμηνεύσει τοσε ένα special catwalk by ΜINI Electric.Οι δημιουργίες τουθα παρουσιαστούν υπό τους ήχους του «Golden Eye» που θα ερμηνεύσει ηΣτο stage του MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project ηθα ερμηνεύσει το «Be My Lover», συνοδεύοντας το catwalk τουTo Maison Faliakos θα παρουσιάσει τις δημιουργίες του με τηνα ερμηνεύει το «Ιπποτικό».Οιand the bad heart θα εντυπωσιάσουν με το «For You» στο catwalk τουΣτη συνέχεια, στο catwalk τωνμε τονθα ερμηνεύσουν ένα mash up των «Roses» και «Live or Die».με το τραγούδι «Watermelon Sugar» θα συνοδεύσει το catwalk 5226 byΘα ακολουθήσει ηστο catwalk τουμε τη διασκευή του κλασικού «Σκλάβα».θα τραγουδήσει και θα χορέψει το «Light It Up» παρουσιάζοντας τις δημιουργίες τηςΣτο closing act, ο ένας και μοναδικόςθα ερμηνεύσει το νέο του single «Τόσα Βράδια» και το ξεχωριστό «Αγαπώ σημαίνει», από το ομώνυμο album του – που έχει σημειώσει ρεκόρ επιτυχιών. Οφορώντας δημιουργίες αποκλειστικά σχεδιασμένες για αυτόν, θα κορυφώσει το MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project με ένα ανατρεπτικό φινάλε, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας!Fashion Designers: Apostolos Mitropoulos, Celia Kritharioti Haute Couture, Deux Hommes, Dimitris Petrou, LASKOS, Maison Faliakos, G.Papadogamvros, Sotiris Georgiou, Vassilis ZouliasFashion Brands: MINI, 5226 by Celia KrithariotiDemy, Dimmy and the bad heart, FY, Κόνι Μεταξά, Vlospa, Αναστάσιος Ράμμος, Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Τσαγκρινού, Ελένη Φουρέιρα, Ήβη Αδάμου, Ίαν Στρατής, Πέννυ Μπαλτατζή, Ρένα Μόρφη, Τάμτα, Τάσος ΞιαρχόProject presented by:Backstage by:#MegaMad #MadWalk #MadWalk20 #SerkovaCrystalPure