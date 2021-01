MADWALK 2020: Έρχεται απόψε στο MEGA - Δείτε αποσπάσματα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το επετειακό MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project έρχεται απόψε στις 21:00 αποκλειστικά στο. Ο μοναδικός θεσμός που ενώνει τη μουσική και τη μόδα γιορτάζει 10 χρόνια και υποδέχεται το 2021 με εντυπωσιακές συνεργασίες!Στο εντυπωσιακό σκηνικό, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, σε ένα ανατρεπτικά δημιουργικό event όπου η μόδα συναντά τη μουσική, θα παρουσιαστούν μοναδικά acts γεμάτα εκπλήξεις κι ανατροπές από δημοφιλείς καλλιτέχνες μαζί με τις πρωτότυπες δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών.Μεταξύ άλλων, απόψε στις 21:00 στο MEGA θα απολαύσουμε, τον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη που θα ερμηνεύσει το νέο του single «» και το ξεχωριστό «», από το ομώνυμο album του -που έχει σημειώσει ρεκόρ επιτυχιών.φορώντας δημιουργίες αποκλειστικά σχεδιασμένες για αυτόν, θα κορυφώσει το MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project με ένα ανατρεπτικό φινάλε, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας!Η εκθαμβωτικήθα τραγουδήσει και θα χορέψει το «» παρουσιάζοντας τις δημιουργίες της Celia Kritharioti και κλέβοντας την παράσταση.Στο opening act by Serkova Crystal Pure θα απολαύσουμε τηνσε ένα ανατρεπτικό ντουέτο με τονπου θα ερμηνεύσουν το «Στα Κόκκινα».Στη συνέχεια, ηθα μας συνεπάρει με το «» στο catwalk του Sotiris Georgiou. Ηστο catwalk του Vassilis Zoulias με τη διασκευή́ του κλασικού́ «Σκλάβα».ερμηνεύει το διαχρονικό «» με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Ο Ίαν Στρατής θα ερμηνεύσει το «» σε ένα special catwalk και ητο «».Το εντυπωσιακόμε ένα mash up των «» και «».Τέλος, ηερμηνεύει το «» και οτο «».