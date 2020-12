Βίκυ Καγιά: Έρχεται στο MEGA – Όλες οι λεπτομέρειες για το Madwalk 2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το επετειακόέρχεται στιςαποκλειστικά στο. Ο μοναδικός θεσμός που ενώνει τη μουσική και τη μόδα γιορτάζεικαι υποδέχεται το 2021 με εντυπωσιακές συνεργασίες.Στο εντυπωσιακό σκηνικό, στο, σε ένα ανατρεπτικά δημιουργικό event όπου η μόδα συναντά τη μουσική, θα παρουσιαστούν μοναδικά acts γεμάτα εκπλήξεις κι ανατροπές από δημοφιλείς καλλιτέχνες μαζί με τις πρωτότυπες δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών.Μεγάλος Χορηγός της βραδιάς είναι η. Την επετειακή εκδήλωση των 10 ετών θα παρουσιάσει η Βίκυ Καγιά και θα μεταδοθεί αποκλειστικά στοτο, στιςΤοεπιμελείται καλλιτεχνικά ο. Τη σκηνοθεσία στο stage αναλαμβάνει ο, την τηλεοπτική σκηνοθεσία ο, το Fashion Direction οκαι την επιμέλεια styling οΣτο MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project θα απολαύσουμε, με σειρά εμφάνισης:Την παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα χορούΤημε τονσε ένα χριστουγεννιάτικο medley.Τηνσε ένα ανατρεπτικό ντουέτο με τονπου θα ερμηνεύσουν τοστο opening act by Serkova Crystal Pure.Στη συνέχεια, ηθα μας συνεπάρει με τοστο catwalk τουΤη σκυτάλη θα πάρει ο, ο οποίος στο catwalk τουθα ερμηνεύσει τα κομμάτια τουθα ερμηνεύσει τοσε ένα special catwalk byΟι δημιουργίες τουθα παρουσιαστούν υπό τους ήχους τουπου θα ερμηνεύσει ηΣτο stage του MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project ηθα ερμηνεύσει το, συνοδεύοντας το catwalk τουToθα παρουσιάσει τις δημιουργίες του με τηνα ερμηνεύει τοΟιθα εντυπωσιάσουν με τοστο catwalk τουΣτη συνέχεια, στο catwalk τωνμε τονθα ερμηνεύσουν ένα mash up τωνκαιμε το τραγούδιθα συνοδεύσει το catwalkΘα ακολουθήσει ηστο catwalk τουμε τη διασκευή του κλασικούθα τραγουδήσει και θα χορέψει τοπαρουσιάζοντας τις δημιουργίες τηςΣτο closing act, οθα ερμηνεύσει το νέο του singleκαι το ξεχωριστόαπό το ομώνυμο album του – που έχει σημειώσει ρεκόρ επιτυχιών. Ο Γιώργος Μαζωνάκης φορώντας δημιουργίες αποκλειστικά σχεδιασμένες για αυτόν, θα κορυφώσει το MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project με ένα ανατρεπτικό φινάλε, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας.