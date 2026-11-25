Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg, ο Ρουμπινί εκτίμησε ότι ο δυνητικός ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας θα μπορούσε να αυξηθεί από το 2% στο 10% μέχρι τα μέσα του αιώνα, την ίδια στιγμή που η ανεργία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και το 80%





Ο Αμερικανός οικονομολόγος, ο οποίος απέκτησε το προσωνύμιο «Dr. Doom» (σ.σ. ή «Κασσάνδρα των αγορών», όπως επικράτησε ο όρος κατά την εποχή των μνημονίων στην Ελλάδα) εξαιτίας των δυσοίωνων προβλέψεών του, εμφανίζεται πλέον ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας,















Σε νέα συνέντευξή του, δε, στο οικονομικό podcast Top Traders Unplugged, ο Ρουμπινί ανέπτυξε περαιτέρω την αισιόδοξη προσέγγισή του για την οικονομική ανάπτυξη που μπορεί να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη.



Όταν ο Ρουμπινί προέβλεπε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ

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Ήδη από τον Ιούνιο του 2010, λίγες εβδομάδες μετά την προσφυγή της Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης, υποστήριζε σε άρθρο του στους Financial Times ότι η χώρα δεν αντιμετώπιζε απλώς πρόβλημα ρευστότητας, αλλά αφερεγγυότητας.



Τον Σεπτέμβριο του 2011 τάχθηκε ανοιχτά υπέρ μιας συντεταγμένης χρεοκοπίας, της εξόδου από την ευρωζώνη και της επιστροφής στη δραχμή, θεωρώντας ότι αυτός ήταν ο δρόμος για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Τον Μάιο του 2012, μάλιστα, εκτιμούσε ότι η Ελλάδα ήταν πολύ πιθανό να εγκαταλείψει το κοινό νόμισμα εντός του 2012 ή του 2013.



Η πρόβλεψή του για το Grexit διαψεύστηκε, ενώ ήδη από τον Δεκέμβριο του 2012 αναγνώριζε ότι ο κίνδυνος εξόδου είχε περιοριστεί. Η Ελλάδα παρέμεινε τελικά στην ευρωζώνη, παρά τη δραματική κορύφωση της κρίσης το καλοκαίρι του 2015.



Μια οικονομία που θα αναπτύσσεται με ρυθμούς 10% ετησίως, αλλά στην οποία οκτώ στους δέκα ανθρώπους του εργατικού δυναμικού θα μπορούσαν να είναι άνεργοι . Αυτό είναι ένα από τα σενάρια που περιγράφει για το 2050 ο Νουριέλ Ρουμπινί , ο οικονομολόγος που έγινε παγκοσμίως γνωστός, επειδή προειδοποίησε εγκαίρως για τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.Ο Αμερικανός οικονομολόγος, ο οποίος απέκτησε το προσωνύμιο «Dr. Doom» (σ.σ. ή «Κασσάνδρα των αγορών», όπως επικράτησε ο όρος κατά την εποχή των μνημονίων στην Ελλάδα) εξαιτίας των δυσοίωνων προβλέψεών του, εμφανίζεται πλέον ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη . Η αισιοδοξία του, ωστόσο, δεν επεκτείνεται με τον ίδιο τρόπο στο μέλλον της εργασίας.Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg, ο Ρουμπινί εκτίμησε ότι ο δυνητικός ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας θα μπορούσε να αυξηθεί από το 2% στο 10% μέχρι τα μέσα του αιώνα, την ίδια στιγμή που η ανεργία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και το 80%.Ανάλογες εκτιμήσεις είχε διατυπώσει στις 13 Νοεμβρίου, μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο του Yahoo Finance, ενώ οι δηλώσεις του επανήλθαν στη διεθνή επικαιρότητα με δημοσιεύματα του Business Insider στις 17 Νοεμβρίου και του Yahoo Finance στις 23 Νοεμβρίου.Σε νέα συνέντευξή του, δε, στο οικονομικό podcast Top Traders Unplugged, ο Ρουμπινί ανέπτυξε περαιτέρω την αισιόδοξη προσέγγισή του για την οικονομική ανάπτυξη που μπορεί να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη.Ο Ρουμπινί είναι ιδιαίτερα γνώριμος στο ελληνικό κοινό από την εποχή των μνημονίων, όταν οι προβλέψεις του για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας προκαλούσαν έντονες συζητήσεις.Ήδη από τον Ιούνιο του 2010, λίγες εβδομάδες μετά την προσφυγή της Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης, υποστήριζε σε άρθρο του στους Financial Times ότι η χώρα δεν αντιμετώπιζε απλώς πρόβλημα ρευστότητας, αλλά αφερεγγυότητας.Τον Σεπτέμβριο του 2011 τάχθηκε ανοιχτά υπέρ μιας συντεταγμένης χρεοκοπίας, της εξόδου από την ευρωζώνη και της επιστροφής στη δραχμή, θεωρώντας ότι αυτός ήταν ο δρόμος για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Τον Μάιο του 2012, μάλιστα, εκτιμούσε ότι η Ελλάδα ήταν πολύ πιθανό να εγκαταλείψει το κοινό νόμισμα εντός του 2012 ή του 2013.Η πρόβλεψή του για το Grexit διαψεύστηκε, ενώ ήδη από τον Δεκέμβριο του 2012 αναγνώριζε ότι ο κίνδυνος εξόδου είχε περιοριστεί. Η Ελλάδα παρέμεινε τελικά στην ευρωζώνη, παρά τη δραματική κορύφωση της κρίσης το καλοκαίρι του 2015.

Σχεδόν μιάμιση δεκαετία αργότερα, ο οικονομολόγος που είχε συνδέσει το όνομά του με ορισμένα από τα πιο απαισιόδοξα σενάρια για την ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία, εμφανίζεται αισιόδοξος για την επόμενη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση. Οι ανησυχίες του αφορούν πλέον περισσότερο τις κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής ανάπτυξης, παρά την απουσία της.



Το παράδοξο της ανάπτυξης χωρίς θέσεις εργασίας

Στο επίκεντρο της ανάλυσης του Ρουμπινί βρίσκεται μια θεμελιώδης αντίφαση: η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παράγουν πολύ περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας ολοένα και λιγότερο ανθρώπινο εργατικό δυναμικό.



Η αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία παραδοσιακά αποτελεί ζητούμενο για κάθε οικονομία, θα μπορούσε έτσι να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών.



Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή αξιοποιούν αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη θα έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν τα κέρδη τους, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος εργασίας. Οι εργαζόμενοι, αντιθέτως, κινδυνεύουν να χάσουν όχι μόνο τις θέσεις τους, αλλά και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον πλούτο που θα παράγει η νέα οικονομία.



Κατά τον Ρουμπινί, η τεχνολογική επανάσταση μπορεί να συνοδευτεί από τεράστια διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων.



Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πόσο πλούτο θα δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και σε ποια χέρια θα καταλήξει αυτός ο πλούτος.



Στη συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Ρουμπινί αναφέρθηκε ακόμη και στον Καρλ Μαρξ, επισημαίνοντας ότι η συγκέντρωση του πλούτου και η διεύρυνση των ανισοτήτων δημιουργούν ένα πρόβλημα για την ίδια τη λειτουργία του καπιταλισμού. Εάν οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τεράστιες ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών, αλλά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν διαθέτει εισόδημα για να τις αγοράσει, τότε η οικονομία κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ανεπαρκή ζήτηση.



Με άλλα λόγια, μια οικονομία με πρωτοφανείς παραγωγικές δυνατότητες θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κοινωνία που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταναλώσει όσα παράγονται.



Για τον Ρουμπινί, αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους, για τους οποίους η αναδιανομή του πλούτου θα καταστεί αναγκαία. Δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας.



Εισόδημα για όλους, ακόμη και χωρίς εργασία

Μία από τις λύσεις που εξετάζει ο γνωστός οικονομολόγος είναι η καθιέρωση ενός καθολικού βασικού εισοδήματος, δηλαδή η καταβολή ενός σταθερού ποσού στους πολίτες ανεξάρτητα από το αν εργάζονται.



Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά επιδόματα ανεργίας, τα οποία χορηγούνται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το καθολικό βασικό εισόδημα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν μόνιμο μηχανισμό διανομής μέρους του πλούτου που παράγει η οικονομία.



Ο Ρουμπινί εξετάζει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πρώτη προβλέπει τη φορολόγηση μέρους του πλούτου που θα δημιουργήσουν οι μεγάλοι κερδισμένοι της τεχνητής νοημοσύνης και την αναδιανομή του στους πολίτες. Η δεύτερη αφορά τη δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής της κοινωνίας στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων που θα κυριαρχήσουν στη νέα οικονομία, ώστε οι πολίτες να επωφελούνται άμεσα από την αύξηση της αξίας τους.



Κατά την εκτίμησή του, η αναδιανομή δεν σημαίνει κατ' ανάγκη εγκατάλειψη του καπιταλιστικού συστήματος, αλλά προσαρμογή του στις νέες οικονομικές συνθήκες.



Τα ρομπότ δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές

Ο Ρουμπινί είχε αναδείξει μια ακόμη διάσταση του προβλήματος σε προηγούμενη συνέντευξή του στο Bloomberg, τον περασμένο Ιούλιο, επανερχόμενος στο ζήτημα της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Η παραδοσιακή απάντηση των κυβερνήσεων στη γήρανση του πληθυσμού και στα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων είναι συχνά η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.



Τι νόημα έχει, όμως, να αυξάνεται η ηλικία συνταξιοδότησης, εάν στο μεταξύ οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας έχουν περιοριστεί δραματικά; Ο οικονομολόγος θεωρεί ότι μέσα στα επόμενα 20 με 25 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού, καθιστώντας ανεπαρκείς τις συμβατικές λύσεις για το ασφαλιστικό.



Τα σημερινά συνταξιοδοτικά συστήματα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών. Εάν μειωθεί δραστικά ο αριθμός των εργαζομένων, θα πρέπει να αναζητηθούν νέες πηγές χρηματοδότησης.



Το συγκεκριμένο ζήτημα ανέδειξε εκ νέου στις 24 Νοεμβρίου το οικονομικό μέσο Benzinga, επαναφέροντας τις δηλώσεις του Ρουμπινί για το μέλλον της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης.



Από «Dr. Doom» σε «Dr. Boom»

Η πλέον ενδιαφέρουσα πτυχή των τελευταίων παρεμβάσεων του Ρουμπινί είναι η μεταστροφή ενός οικονομολόγου, που επί χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία.



Στη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα, 25 Νοεμβρίου, στο Top Traders Unplugged, εξήγησε ότι η στάση του απέναντι στις προοπτικές της οικονομίας άρχισε ν' αλλάζει πριν από περίπου δύο χρόνια.



Η ανάπτυξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη ρομποτική, στους κβαντικούς υπολογιστές και στην πυρηνική σύντηξη, τον έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στην αρχή μιας μακροχρόνιας περιόδου τεχνολογικής και οικονομικής άνθησης.



Μάλιστα, εκτιμά ότι, μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, ο δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας θα μπορούσε να διπλασιαστεί, προσεγγίζοντας το 4%.



Κατά την άποψή του, τα οικονομικά οφέλη της τεχνολογικής προόδου μπορούν να υπερκαλύψουν τις αρνητικές συνέπειες άλλων παραγόντων, όπως οι εμπορικοί περιορισμοί και οι γεωπολιτικές εντάσεις.



Γιατί δεν φοβάται τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

Σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη κατάρρευση των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ο Ρουμπινί εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξος.



Σε συνέντευξή του στην ιαπωνική οικονομική εφημερίδα Nikkei, η οποία δημοσιεύτηκε στις 12 Νοεμβρίου, χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη τη μεγαλύτερη τεχνολογική καινοτομία στην ανθρώπινη ιστορία, εκτιμώντας ότι η σημασία της μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και εκείνη της τυπογραφίας, του ηλεκτρισμού και των σιδηροδρόμων.



Αναγνωρίζει ότι αρκετές επιχειρήσεις θα αποτύχουν και ότι οι αγορές θα γνωρίσουν περιόδους έντονων διακυμάνσεων. Θεωρεί, ωστόσο, ότι υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με προηγούμενες τεχνολογικές φούσκες.



Σήμερα, κατά την εκτίμησή του, η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση, γεγονός που περιορίζει προς το παρόν τον κίνδυνο κατάρρευσης λόγω υπερβολικής δημιουργίας υποδομών.



Ο Ρουμπινί παραλληλίζει τις αλλαγές που συντελούνται σήμερα με εκείνες της πρώτης Βιομηχανικής Επανάστασης.



Η εκβιομηχάνιση δημιούργησε τεράστιο πλούτο, αλλά συνοδεύτηκε και από κοινωνικές ανισότητες. Η σταδιακή δημιουργία του σύγχρονου κοινωνικού κράτους, η θέσπιση κατώτατων μισθών, η δημόσια εκπαίδευση και τα συνταξιοδοτικά συστήματα επέτρεψαν σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να συμμετάσχει στα οφέλη της οικονομικής προόδου.



Κάτι ανάλογο θεωρεί ότι θα χρειαστεί να συμβεί και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου η τεχνολογική πρόοδος να μη μετατραπεί σε πηγή κοινωνικών αναταραχών.



Ο Ρουμπινί δεν υποστηρίζει ότι η ανεργία του 80% αποτελεί αναπόφευκτη εξέλιξη. Πρόκειται για ένα ακραίο σενάριο, το οποίο προϋποθέτει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποκτήσει τη δυνατότητα να υποκαταστήσει την ανθρώπινη εργασία σε εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα.



Παραμένει, άλλωστε, ανοιχτό το ενδεχόμενο η τεχνολογική επανάσταση να δημιουργήσει νέες κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως συνέβη και με προηγούμενες μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές. Η μεγάλη πρόκληση που θέτει, ωστόσο, ο οικονομολόγος που προειδοποίησε για την κρίση του 2008 είναι διαφορετική από εκείνη που απασχολεί σήμερα τη Wall Street.



Δεν φοβάται τόσο το ενδεχόμενο να αποτύχει η τεχνητή νοημοσύνη. Ανησυχεί για τις κοινωνικές συνέπειες που μπορεί να έχει η ίδια η επιτυχία της.

25.11.2026, 21:36