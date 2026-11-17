Σήμερα απολογούνται η 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της για τη φωτιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι
Σήμερα απολογούνται η 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της για τη φωτιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι
Σήμερα στην Καστοριά η κηδεία του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη και αύριο στο Περιστέρι του 44χρονου Ηλία Βαλατσού
Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες έχουν συλληφθεί και σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, προκειμένου να απολογηθούν για την πυρκαγιά που ξέσπασε το περασμένο Σάββατο (14/11) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.
Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, που έχασαν τη ζωή τους, ήταν μεταξύ των πρώτων πυροσβεστών που εισήλθαν στο κτήριο, μαζί με έναν ακόμη 43χρονο συνάδελφό τους, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.
Σε βάρος και των τριών συλληφθέντων έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προήλθε θάνατος, ενώ για την ίδια υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 44χρονου συζύγου της κατηγορούμενης, ο οποίος αναζητείται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οικογένεια διέμενε στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου και χρησιμοποιούσε ξυλόσομπα για τη θέρμανσή της. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης που φέρονται να εναποτέθηκαν σε χώρο γεμάτο σκουπίδια, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.
Την ίδια ώρα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν σήμερα (17/11) το τελευταίο αντίο στον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καστοριά. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Λεύκη Καστοριάς.
Ο νεαρός πυροσβέστης είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πτολεμαΐδας και είχε ορκιστεί μόλις πριν από δύο μήνες.
Η κηδεία του 44χρονου υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσού θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, στο Κοιμητήριο Περιστερίου «Άγιος Βασίλειος».
Κατά την πτώση του, η αναπνευστική συσκευή που έφερε στην πλάτη σφηνώθηκε σε σιδερόβεργα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.
Ο 23χρονος συνάδελφός του, έχοντας χάσει την επαφή μαζί του μέσα στους πυκνούς καπνούς και στο απόλυτο σκοτάδι, κινήθηκε προς το εσωτερικό του κτηρίου, όπου αποπροσανατολίστηκε.
Οι δύο άνδρες εξάντλησαν τον διαθέσιμο αέρα των αναπνευστικών τους συσκευών και δεν κατάφεραν να απεγκλωβιστούν. Μάλιστα, ο 23χρονος είχε αφαιρέσει εντελώς τη μάσκα του, γεγονός που εκτιμάται ότι συνδέεται με την εξάντληση του διαθέσιμου αέρα.
Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε επίσης τραύματα συμβατά με πτώση, ωστόσο ως αιτία θανάτου των δύο πυροσβεστών προσδιορίστηκε η εισπνοή καπνού.
Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, που έχασαν τη ζωή τους, ήταν μεταξύ των πρώτων πυροσβεστών που εισήλθαν στο κτήριο, μαζί με έναν ακόμη 43χρονο συνάδελφό τους, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.
Σε βάρος και των τριών συλληφθέντων έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προήλθε θάνατος, ενώ για την ίδια υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 44χρονου συζύγου της κατηγορούμενης, ο οποίος αναζητείται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οικογένεια διέμενε στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου και χρησιμοποιούσε ξυλόσομπα για τη θέρμανσή της. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης που φέρονται να εναποτέθηκαν σε χώρο γεμάτο σκουπίδια, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.
Την ίδια ώρα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν σήμερα (17/11) το τελευταίο αντίο στον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καστοριά. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Λεύκη Καστοριάς.
Σήμερα η κηδεία του 23χρονου στην Καστοριά, αύριο του 44χρονου στο Περιστέρι
Ο νεαρός πυροσβέστης είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πτολεμαΐδας και είχε ορκιστεί μόλις πριν από δύο μήνες.
Η κηδεία του 44χρονου υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσού θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, στο Κοιμητήριο Περιστερίου «Άγιος Βασίλειος».
Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδίαΣύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ο 44χρονος πυροσβέστης, κινούμενος μέσα σε πυκνούς καπνούς και χωρίς ορατότητα, γλίστρησε σε σκουπίδια στο τελείωμα της εσωτερικής σκάλας που οδηγούσε στο υπόγειο.
Κατά την πτώση του, η αναπνευστική συσκευή που έφερε στην πλάτη σφηνώθηκε σε σιδερόβεργα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.
Ο 23χρονος συνάδελφός του, έχοντας χάσει την επαφή μαζί του μέσα στους πυκνούς καπνούς και στο απόλυτο σκοτάδι, κινήθηκε προς το εσωτερικό του κτηρίου, όπου αποπροσανατολίστηκε.
Οι δύο άνδρες εξάντλησαν τον διαθέσιμο αέρα των αναπνευστικών τους συσκευών και δεν κατάφεραν να απεγκλωβιστούν. Μάλιστα, ο 23χρονος είχε αφαιρέσει εντελώς τη μάσκα του, γεγονός που εκτιμάται ότι συνδέεται με την εξάντληση του διαθέσιμου αέρα.
Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε επίσης τραύματα συμβατά με πτώση, ωστόσο ως αιτία θανάτου των δύο πυροσβεστών προσδιορίστηκε η εισπνοή καπνού.
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