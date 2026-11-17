Ο 44χρονος

και ο 23χρονος

, που έχασαν τη ζωή τους, ήταν μεταξύ των πρώτων πυροσβεστών που εισήλθαν στο κτήριο, μαζί με έναν ακόμη 43χρονο συνάδελφό τους, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.



Σήμερα η κηδεία του 23χρονου στην Καστοριά, αύριο του 44χρονου στο Περιστέρι

Η κηδεία του 44χρονου υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσού θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, στο Κοιμητήριο Περιστερίου «Άγιος Βασίλειος».

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία

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