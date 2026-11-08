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Τα 420... εξωφρενικά άλογα στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη
Τα 420... εξωφρενικά άλογα στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη
Μια κόκκινη Porsche 718 Cayman GT4, με ατμοσφαιρικό εξακύλινδρο κινητήρα 4,0 λίτρων και 420 ίππους, ήταν το αυτοκίνητο που οδήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.
Μια κόκκινη Porsche 718 Cayman GT4, με ατμοσφαιρικό εξακύλινδρο κινητήρα 4,0 λίτρων και 420 ίππους, ήταν το αυτοκίνητο που οδήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.
Με το κράνος φορεμένο και τη χαρακτηριστική πίσω πτέρυγα της Porsche στο φόντο, ο πρωθυπουργός έδωσε μια διαφορετική εικόνα από την επίσκεψή του στην πόλη. Για τους φίλους του αυτοκινήτου, όμως, το ενδιαφέρον βρίσκεται και στην ίδια την GT4: ένα σπορ διθέσιο δρόμου με σαφή προσανατολισμό στην πίστα και τεχνικές λύσεις που υπηρετούν την ακρίβεια της οδήγησης.
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