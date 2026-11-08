Τα 420... εξωφρενικά άλογα στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη

Με το κράνος φορεμένο και τη χαρακτηριστική πίσω πτέρυγα της Porsche στο φόντο, ο πρωθυπουργός έδωσε μια διαφορετική εικόνα από την επίσκεψή του στην πόλη. Για τους φίλους του αυτοκινήτου, όμως, το ενδιαφέρον βρίσκεται και στην ίδια την GT4: ένα σπορ διθέσιο δρόμου με σαφή προσανατολισμό στην πίστα και τεχνικές λύσεις που υπηρετούν την ακρίβεια της οδήγησης.





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