Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026: O Σίγιουμ Ταφέρι νικητής με ρεκόρ διαδρομής και χρόνο 02:10:03







43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Πρώτη στις γυναίκες η Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα με χρόνο 2:30:04



Η Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα από την Αιθιοπία ήταν η μεγάλη νικήτρια στις γυναίκες στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, τερματίζοντας πρώτη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με χρόνο 2 ώρες, 30 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα.



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Την τρίτη θέση κατέλαβε η Τζέιν Τζεπκεμπόι Μπαρέικις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με επίδοση 2:32:59, ενώ τέταρτη τερμάτισε η Αιθιόπισσα Ατσέντε Μπάισα Τεσέμα, με χρόνο 2:33:10.



Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η Μίλισεντ Τζεμουτάι Κίμπετ από την Κένυα, η οποία κάλυψε την ιστορική διαδρομή σε 2:35:10. Η Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα από την Αιθιοπία ήταν η μεγάλη νικήτρια στις γυναίκες στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, τερματίζοντας πρώτη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με χρόνο 2 ώρες, 30 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα.Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η συμπατριώτισσά της Τσιγιόν Αμπέμπε Τεμεσγκέν, η οποία ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2:30:29, μόλις 25 δευτερόλεπτα πίσω από τη νικήτρια.Την τρίτη θέση κατέλαβε η Τζέιν Τζεπκεμπόι Μπαρέικις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με επίδοση 2:32:59, ενώ τέταρτη τερμάτισε η Αιθιόπισσα Ατσέντε Μπάισα Τεσέμα, με χρόνο 2:33:10.Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η Μίλισεντ Τζεμουτάι Κίμπετ από την Κένυα, η οποία κάλυψε την ιστορική διαδρομή σε 2:35:10.

Σπουδαίες επιδόσεις επεφύλασσε ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026, με την επιστροφή των elite δρομέων ήρθε και ένα ρεκόρ στην κλασική διαδρομή.Το πέτυχε ο Σιγιούμ Ταφέρι, με τον δρομέα από την Αιθιοπία να τερματίζει στο Παναθηναϊκό Στάδιο σε 2ώρ.10:03 και να καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ που είχε πετύχει ο Κενυάτης, Έντουιν Κίπροπ Κίπτο με 2ώρ.10:34 στις 12 Νοεμβρίου 2023.Ο Ταφέρι πέρασε τα μισά της διαδρομής (21,1 χλμ.) στο Πικέρμι σε 1ώρ.06:50, είχε πέρασμα στα 30χλμ., σε 1ώρ.35:02 για να τερματίσει σε 2ώρ.10:03.Έδωσε μάχη στα τελευταία χιλιόμετρα με τον συμπατριώτης του Ασέφα Μενγκίσα, που τερμάτισε σε 2ώρ.10:18 κι έγινε ο 2ος ταχύτερος δρομέας στην κλασική διαδρομή.Την 3η θέση πήρε ο Κενυάτης Πάτρικ Κίπλαγκατ με 2ώρ.11:22, ενώ την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν οι: Βίνσεντ Ρόνο (Κένυα) 2ώρ.12:06, Ενγκούσε Τεσφαλντέτ (Ερυθραία) 2ώρ.12:20 και Βίκτορ Μπίβοτ (Κένυα) 2ώρ.14:10.