Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρή 68χρονη σε τροχαίο
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Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρή 68χρονη σε τροχαίο

Το δίκυκλο που οδηγούσε η 68χρονη συγκρούστηκε με αγροτικό στην παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρή 68χρονη σε τροχαίο
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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/11) στην παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Λεχαίου Κορινθίας, με 68χρονη να αφήνει την τελευταία της πνοή.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ένα αγροτικό Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το δίκυκλο που οδηγούσε η 68χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό της, σύμφωνα με το korinthostv.gr.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η 68χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.
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