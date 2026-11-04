Μεθυσμένος ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό στη Φθιώτιδα, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
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Μεθυσμένος ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό στη Φθιώτιδα, δείτε φωτογραφίες

Την αστυνομία ειδοποίησαν διερχόμενοι οδηγοί - Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκε στον οδηγό από τους αστυνομικούς της Τροχαίας, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, με την ένδειξη να καταγράφει 0,58 mg/l

Μεθυσμένος ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό στη Φθιώτιδα, δείτε φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στιγμές τρόμου έζησαν οδηγοί στην Εθνική Οδό, στο ύψος των Θερμοπυλών, όταν ένας ηλικιωμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και οδήγησε ανάποδα για αρκετά χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 83χρονος οδηγός εισήλθε στον αυτοκινητόδρομο από τον παράδρομο στο ύψος των Θερμοπυλών (203ο χλμ.) και, αντί να ακολουθήσει την κανονική πορεία, βρέθηκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κινούμενος με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν ξαφνικά μπροστά τους τα φώτα του αυτοκινήτου να έρχεται κατά πάνω τους ειδοποίησαν την αστυνομία. Η επικίνδυνη διαδρομή συνεχίστηκε μέχρι τα διόδια της Αγίας Τριάδας, στο 195ο χλμ. του αυτοκινητοδρόμου. Εκεί, αντιλαμβανόμενος πιθανότατα ότι κινείται ανάποδα, ο ηλικιωμένος επιχείρησε να πραγματοποιήσει επιτόπια αναστροφή μέσα στο οδόστρωμα.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα. Πλήρωμα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας που βρισκόταν στην περιοχή έδρασε γρήγορα, προλαβαίνοντας να ακινητοποιήσει το όχημα προτού σημειωθεί σύγκρουση, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα και περιπολικό του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκε στον οδηγό από τους αστυνομικούς της Τροχαίας, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, με την ένδειξη να καταγράφει 0,58 mg/l.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το ακινητοποιημένο όχημα φορτώθηκε σε οδική βοήθεια για να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο.

Με προφορική εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας Πρωτοδικών Λαμίας, ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος και θα οριστεί τακτική δικάσιμος.

Δείτε φωτογραφίες: 

Μεθυσμένος ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό στη Φθιώτιδα, δείτε φωτογραφίες
Μεθυσμένος ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό στη Φθιώτιδα, δείτε φωτογραφίες
Μεθυσμένος ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό στη Φθιώτιδα, δείτε φωτογραφίες
Μεθυσμένος ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό στη Φθιώτιδα, δείτε φωτογραφίες
Μεθυσμένος ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό στη Φθιώτιδα, δείτε φωτογραφίες
Μεθυσμένος ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό στη Φθιώτιδα, δείτε φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ

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