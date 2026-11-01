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Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 49χρονος οδηγός
Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 49χρονος οδηγός
Το αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες και στο διαχωριστικό διάζωμα, στο ύψος της Παιανίας - Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στην Αττική Οδό, με έναν 49χρονο οδηγό να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του από το αυτοκίνητό του, έπειτα από σφοδρή πρόσκρουση στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 03:30, στο ύψος της Παιανίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 49χρονος έχασε, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, τον έλεγχο του Ι.Χ. που οδηγούσε, με αποτέλεσμα το όχημα να βγει από την πορεία του και να πέσει με δύναμη πάνω στις προστατευτικές μπάρες και στο διαχωριστικό διάζωμα.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν τον 49χρονο από το όχημα, ωστόσο ο άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του.
Εξαιτίας του τροχαίου, η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα της Αττικής Οδού διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού και να απομακρυνθεί το όχημα.
Στη συνέχεια, η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 03:30, στο ύψος της Παιανίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 49χρονος έχασε, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, τον έλεγχο του Ι.Χ. που οδηγούσε, με αποτέλεσμα το όχημα να βγει από την πορεία του και να πέσει με δύναμη πάνω στις προστατευτικές μπάρες και στο διαχωριστικό διάζωμα.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν τον 49χρονο από το όχημα, ωστόσο ο άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του.
Εξαιτίας του τροχαίου, η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα της Αττικής Οδού διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού και να απομακρυνθεί το όχημα.
Στη συνέχεια, η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
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