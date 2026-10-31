Η Φιλοζωική Ομοσπονδία προσέφυγε στον εισαγγελέα για το κυνήγι κρι-κρι στη Σαπιέντζα της Μεσσηνίας: «Τιμολογούν» τη θανάτωσή τους έως 620 ευρώ

Δουλειά, οικογένεια, υποχρεώσεις, μάς κάνουν συχνά να μεταθέτουμε τη φροντίδα του εαυτού μας. Η νέα καμπάνια της Εθνικής Ασφαλιστικής μάς θυμίζει γιατί αξίζει να εστιάσουμε ξανά σε εμάς και την υγεία μας