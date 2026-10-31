Η Φιλοζωική Ομοσπονδία προσέφυγε στον εισαγγελέα για το κυνήγι κρι-κρι στη Σαπιέντζα της Μεσσηνίας: «Τιμολογούν» τη θανάτωσή τους έως 620 ευρώ
Η Φιλοζωική Ομοσπονδία προσέφυγε στον εισαγγελέα για το κυνήγι κρι-κρι στη Σαπιέντζα της Μεσσηνίας: «Τιμολογούν» τη θανάτωσή τους έως 620 ευρώ
Η Ομοσπονδία ζητά να σταματήσει η θήρα 35 ζώων που ξεκινά τη Δευτέρα - Επιπλέον χρεώσεις ανάλογα με το μήκος των κεράτων και ερωτήματα για την προστασία της περιοχής Natura 2000
Την άμεση αναστολή του προγραμματισμένου κυνηγιού κρητικών αιγάγρων (κρι-κρι) και αγριοπροβάτων στη νήσο Σαπιέντζα της Μεσσηνίας, που πρόκειται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ζητά η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), η οποία προσέφυγε και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ζητώντας κατεπείγοντα έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, το πρόγραμμα θήρας για την περίοδο 2026-2027 προβλέπει τη θανάτωση έως 35 ζώων, συγκεκριμένα 20 αρσενικών κρητικών αιγάγρων, 10 αρσενικών και πέντε θηλυκών αγριοπροβάτων.
Η ΠΦΠΟ καταγγέλλει ότι η διαδικασία πραγματοποιείται σε περιοχή ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 και ζητά να δημοσιοποιηθούν οι επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν την ανάγκη περιορισμού του πληθυσμού των ζώων, καθώς και να διευκρινιστεί εάν εξετάστηκαν μη θανατηφόρες εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο οικονομικό σκέλος του κυνηγιού. Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, η βασική χρέωση για τη θανάτωση ενός κρητικού αιγάγρου κυμαίνεται από 310 έως 620 ευρώ για κυνηγούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προβλέπονται επιπλέον κλιμακωτές χρεώσεις ανάλογα με το μήκος των κεράτων του ζώου.
Η ΠΦΠΟ ζητά πλήρη διαφάνεια για τη νομική βάση της τιμολόγησης και τον προορισμό των εσόδων, καταγγέλλοντας την οικονομική εκμετάλλευση της άγριας ζωής. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για τη νομιμότητα της απαγόρευσης φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, ζητώντας την άμεση χορήγηση των σχεδίων διαχείρισης και των πληθυσμιακών καταμετρήσεων.
Με επιστολή της στις 22 Οκτωβρίου προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Γενική Διεύθυνση Δασών, το Δασαρχείο Καλαμάτας, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και τον Συνήγορο του Πολίτη, η Ομοσπονδία ζήτησε τον έλεγχο της επιστημονικής, περιβαλλοντικής και νομικής τεκμηρίωσης του προγράμματος. Παράλληλα, κατέθεσε αίτημα κατεπείγουσας εισαγγελικής παρέμβασης, προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα της θήρας πριν από την έναρξή της.
Η ΠΦΠΟ υπογραμμίζει ότι η άγρια ζωή αποτελεί φυσική κληρονομιά και όχι αντικείμενο οικονομικά τιμολογούμενης κυνηγετικής δραστηριότητας, τονίζοντας ότι η διαχείριση της πανίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με επιστημονικά κριτήρια. Καλεί, τέλος, τις αρμόδιες αρχές να αναστείλουν τη διαδικασία πριν από την προγραμματισμένη έναρξή της στις 2 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, το πρόγραμμα θήρας για την περίοδο 2026-2027 προβλέπει τη θανάτωση έως 35 ζώων, συγκεκριμένα 20 αρσενικών κρητικών αιγάγρων, 10 αρσενικών και πέντε θηλυκών αγριοπροβάτων.
Η ΠΦΠΟ καταγγέλλει ότι η διαδικασία πραγματοποιείται σε περιοχή ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 και ζητά να δημοσιοποιηθούν οι επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν την ανάγκη περιορισμού του πληθυσμού των ζώων, καθώς και να διευκρινιστεί εάν εξετάστηκαν μη θανατηφόρες εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης.
Έως 620 ευρώ για έναν αίγαγρο και επιπλέον χρεώσεις για τα κέρατα
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο οικονομικό σκέλος του κυνηγιού. Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, η βασική χρέωση για τη θανάτωση ενός κρητικού αιγάγρου κυμαίνεται από 310 έως 620 ευρώ για κυνηγούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προβλέπονται επιπλέον κλιμακωτές χρεώσεις ανάλογα με το μήκος των κεράτων του ζώου.
Η ΠΦΠΟ ζητά πλήρη διαφάνεια για τη νομική βάση της τιμολόγησης και τον προορισμό των εσόδων, καταγγέλλοντας την οικονομική εκμετάλλευση της άγριας ζωής. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για τη νομιμότητα της απαγόρευσης φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, ζητώντας την άμεση χορήγηση των σχεδίων διαχείρισης και των πληθυσμιακών καταμετρήσεων.
Αίτημα παρέμβασης πριν από την έναρξη του κυνηγιού
Με επιστολή της στις 22 Οκτωβρίου προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Γενική Διεύθυνση Δασών, το Δασαρχείο Καλαμάτας, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και τον Συνήγορο του Πολίτη, η Ομοσπονδία ζήτησε τον έλεγχο της επιστημονικής, περιβαλλοντικής και νομικής τεκμηρίωσης του προγράμματος. Παράλληλα, κατέθεσε αίτημα κατεπείγουσας εισαγγελικής παρέμβασης, προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα της θήρας πριν από την έναρξή της.
Η ΠΦΠΟ υπογραμμίζει ότι η άγρια ζωή αποτελεί φυσική κληρονομιά και όχι αντικείμενο οικονομικά τιμολογούμενης κυνηγετικής δραστηριότητας, τονίζοντας ότι η διαχείριση της πανίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με επιστημονικά κριτήρια. Καλεί, τέλος, τις αρμόδιες αρχές να αναστείλουν τη διαδικασία πριν από την προγραμματισμένη έναρξή της στις 2 Νοεμβρίου.
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