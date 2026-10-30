Η καλύτερη προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης ημέρας.
Ραφήνα: 30χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε υπαίθριο πάρκινγκ
Ραφήνα: 30χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε υπαίθριο πάρκινγκ
Ο άνδρας βρέθηκε σε υπαίθριο πάρκινγκ που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και λεωφόρου Φλέμινγκ
Ένας 30χρονος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός σε υπαίθριο πάρκινγκ που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και λεωφόρου Φλέμινγκ στη Ραφήνα.
Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο δεν διαπίστωσε εμφανή σημάδια εγκληματικής ενέργειας, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο.
Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας.
Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο δεν διαπίστωσε εμφανή σημάδια εγκληματικής ενέργειας, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο.
Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα