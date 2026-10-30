ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Άνοιξαν οι αιτήσεις για πάνω από 3.200 μόνιμες προσλήψεις με απολυτήριο Λυκείου, πότε λήγει η προθεσμία
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ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Άνοιξαν οι αιτήσεις για πάνω από 3.200 μόνιμες προσλήψεις με απολυτήριο Λυκείου, πότε λήγει η προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Άνοιξαν οι αιτήσεις για πάνω από 3.200 μόνιμες προσλήψεις με απολυτήριο Λυκείου, πότε λήγει η προθεσμία
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για τις 3.262 προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω της προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2026.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις από σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Η προκήρυξη αφορά σε απόφοιτους Γυμνασίου (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - ΥΕ) και δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για τις 3.262 θέσεις εργασίας πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Η συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που δηλώνουν, καθώς και να επιβεβαιώσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τις θέσεις που τους ενδιαφέρουν.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, οι πίνακες θέσεων και οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην επίσημη ενημερωτική πύλη του ΑΣΕΠ για την 7Κ/2026.

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