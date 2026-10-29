Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στη Γλυφάδα, σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Από τα γυναικεία sneakers με τις αναπάντεχες χρωματικές λεπτομέρειες μέχρι τα suede μποτάκια και τις γόβες, η νέα συλλογή FW26/27 της Parex προτείνει συνδυασμούς που ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση και τη σύγχρονη αισθητική.