Από τα γυναικεία sneakers με τις αναπάντεχες χρωματικές λεπτομέρειες μέχρι τα suede μποτάκια και τις γόβες, η νέα συλλογή FW26/27 της Parex προτείνει συνδυασμούς που ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση και τη σύγχρονη αισθητική.
Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στη Γλυφάδα, σώοι οι δύο επιβαίνοντες
Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στη Γλυφάδα, σώοι οι δύο επιβαίνοντες
Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, το αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα στην Β' παραλία Γλυφάδας
Ένα αυτοκίνητο με δύο επιβάτες βρέθηκε στη θάλασσα μετά από πτώση στην περιοχή της Γλυφάδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, το αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα στην Β' παραλία Γλυφάδας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο επιβάτες βγήκαν μόνοι τους στην παραλία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, το αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα στην Β' παραλία Γλυφάδας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο επιβάτες βγήκαν μόνοι τους στην παραλία.
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