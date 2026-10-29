Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στη Γλυφάδα, σώοι οι δύο επιβαίνοντες
ΕΛΛΑΔΑ
Γλυφάδα Παραλία Πτώση

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στη Γλυφάδα, σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, το αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα στην Β' παραλία Γλυφάδας

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στη Γλυφάδα, σώοι οι δύο επιβαίνοντες
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Ένα αυτοκίνητο με δύο επιβάτες βρέθηκε στη θάλασσα μετά από πτώση στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, το αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα στην Β' παραλία Γλυφάδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο επιβάτες βγήκαν μόνοι τους στην παραλία.
3 ΣΧΟΛΙΑ

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